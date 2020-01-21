羽球》打完奧運就高掛球拍？戴資穎透露退休計畫

戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐戴資穎目前正在印度參加當地的超級聯賽，近日她接受印媒《新印度快報》專訪時，除談到與印度一姐辛度（PV Sindhu）之間的對決、世界排名之於她的意義外，也談到了退休後的計畫。

戴資穎此次將代表衛冕軍班加羅爾暴龍出征，而辛度則是續留海德拉巴獵人隊，兩人預計將在本月31日交手。記者在訪談中提到，她與辛度之間的對決在當地是相當熱門的話題，因此十分好奇在台灣是否也是如此，小戴則笑著否認，表示在自己的國家並未有上述的情形，但同時也盛讚辛度是十分難纏的對手，身高及速度是其最大優勢。

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此外，當記者問及目前世界第二的位置是否困擾著她時，戴資穎則回道：「我從來不會對這些數字感到困擾，當上世界第一我很開心，但我知道沒有什麼事情是永遠的，現在是第二我也一樣高興，但就算排名沒有這麼高，我還是會用同樣的態度和熱情去面對比賽。」

至於外傳戴資穎將在2020年東京奧運後退休，記者也在訪談裡問到這件事，小戴則表示，自己會在東奧後做出最後的決定，不過仍語帶玄機表示，「我只能告訴你，我想要做一些不同的事、希望是有趣的、然後又可以對我的國家帶來有幫助，像是開一間學校。」

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