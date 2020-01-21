MLB》造就基特完美再見安 當時的苦主後來發展令人唏噓

基特當時以再見安為自己的主場最終戰畫下完美句點。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020年的名人堂入選名單將在台灣時間本週三（22日）揭曉，最受矚目的一員當然是「永遠的洋基隊長」基特（Derek Jeter），而美國媒體近日陸續回顧了基特的經典時刻，其中絕對不會漏掉的，當屬2014年他在主場最終戰，以再見安打為自己在紐約的生涯畫下最完美的句點，不過很多人不知道的是，那一役也成為苦主、金鶯投手米克（Evan Meek）生涯的最後一戰。

米克2008年在海盜隊登上大聯盟，曾在2010年入選明星賽，但隔年就受肩傷所苦，遭到球隊指定讓渡，隨後先效力遊騎兵小聯盟，2014年才又在金鶯隊登上大聯盟。

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9月25日那天，比賽在9局前洋基原本以5：2領先，不過羅伯森（David Robertson）在9局上救援失敗，分別挨了瓊斯（Adam Jones）和皮爾斯（Steve Pearce）各一轟，金鶯也將比賽追平。

9局下半，休瓦特（Buck Showalter）推上米克，他一上場就讓皮雷拉（Jose Pirela）敲安，下一棒賈納（Brett Gardner）犧牲觸擊將跑者送上二壘，接著輪到基特，在這個很可能是他生涯在洋基球場最後一個打席裡，他逮中米克第一顆球，一棒掃成反方向的再見安打，為自己的主場最終戰寫下不可思議的劇本。

這神奇的一夜從此被世人所惦記，但當然很少人會關心當時的苦主後來的生涯發展。米克自從被基特敲出那支再見安後，就再也無緣大聯盟舞台，隔年他與國民隊簽下小聯盟約，季中轉戰韓職、加盟起亞虎，之後也曾到過獨立聯盟打球，而現在36歲的他住在田納西州，是名能源公司的員工。

米克在近日接受《紐約郵報》的電訪，談到那支再見安打時表示，「對一項運動來說，那真是不可思議的時刻，我可以告訴你，其實沒有很想要被以這樣的方式記住，不過相較於我們來說，棒球是一個更巨大的存在，所以我很高興能成為其中的一份子。」

米克。（資料照，法新社）

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