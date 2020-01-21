MLB》洋將最愛去南韓打球！ 美媒點出5大關鍵

坦姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美媒「fangraphs」報導，韓國職棒已成為小聯盟球員最具人氣的轉隊之處，並且列舉五點說明這些洋將為何都想要去南韓打球。

文章指出，近年來像是林布隆（Josh Lindblom）、坦姆斯（Eric Thames）、凱利（Merrill Kelly）等人，都曾在韓國職棒表現活躍，目前正在大聯盟打球，並指出由於日本在2011年發生東日本大地震，韓職變成洋將最想轉隊的地方。

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作者舉出五個理由，「年新高」、「設備和球團的支援」、「低犯罪率且安全」、「交通工具和健康保險」、「短程移動距離」等等都是其中理由。

年薪部分，對明星等級的球員來說，年薪100萬美元可能有點少，但很接近大聯盟年薪中間值140萬美元，且對於尚未確定能進入大聯盟40人名單的球員，100萬美元加上激勵獎金的報價，比其他選項都還優渥。

此外，韓職相當禮遇洋將，包括吃的、住的，還有生活必需品都由球團支付，球員家族也有好待遇，小孩能夠在一年學費高達4萬美元的頂尖學校上學，如果家人來看比賽，工作人員也會給予充分照顧。

不過文章也點出韓職的缺點，對這些球團來說，洋投就像是消耗品，能在南韓待超過1、2年的球員相當少見，總教練會榨乾選手的剩餘價值。

作者指出，韓職曾經喜歡用有大聯盟經驗、即將引退的老將，從2013年起則對幾乎沒有大聯盟經驗的20多歲年輕球員有興趣，在近5年當中，有3名MVP是未滿30歲轉戰韓職的洋將。

林布隆。（資料照，美聯社）

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