NBA》驚！老鷹「高富帥」車禍受永久性傷害 職業生涯恐報銷

年薪7.4億台幣的帕森斯遭遇車禍傷勢嚴重,恐怕會有永久性傷害,職業生涯甚至可能直接報銷。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕年薪7.4億台幣的老鷹前鋒「高富帥」帕森斯(Chandler Parsons),上週在投籃練習結束後竟遭遇車禍,遭一名酒駕的駕駛撞傷,原本被診斷為腦震盪以及揮鞭式症候群,不過稍早美媒卻爆料,帕森斯的傷勢恐怕比想像中嚴重,不但將造成永久性傷害,籃球生涯也可能提前報銷。

《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)稍早在推特公開帕森斯律師的聲明,轉述帕森斯在日前的車禍中嚴重受傷,包括創傷性腦損傷、椎間盤突出、肩關節唇撕裂,恐怕會造成永久性傷害,甚至可能無法回到場上再繼續打球。

帕森斯律師在聲名中寫下:「整起車禍事故發生時,Chandler(帕森斯)的身體正處於最佳狀態...他現在正在與一整個醫療團隊合作來努力恢復健康,但目前還不清楚他是否能恢復上場比賽的能力。」



Chandler Parsons hires Morgan & Morgan after being struck by individual who’s charged with DUI, according to attorney. Parsons suffered “multiple severe and permanent injuries including a traumatic brain injury, disc herniation and torn labrum.” His return to play is unclear. pic.twitter.com/GxvuNByzh5