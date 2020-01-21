NBA》驚！老鷹「高富帥」車禍受永久性傷害 職業生涯恐報銷

年薪7.4億台幣的帕森斯遭遇車禍傷勢嚴重，恐怕會有永久性傷害，職業生涯甚至可能直接報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕年薪7.4億台幣的老鷹前鋒「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons），上週在投籃練習結束後竟遭遇車禍，遭一名酒駕的駕駛撞傷，原本被診斷為腦震盪以及揮鞭式症候群，不過稍早美媒卻爆料，帕森斯的傷勢恐怕比想像中嚴重，不但將造成永久性傷害，籃球生涯也可能提前報銷。

《雅虎體育》記者海恩斯（Chris Haynes）稍早在推特公開帕森斯律師的聲明，轉述帕森斯在日前的車禍中嚴重受傷，包括創傷性腦損傷、椎間盤突出、肩關節唇撕裂，恐怕會造成永久性傷害，甚至可能無法回到場上再繼續打球。

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帕森斯律師在聲名中寫下：「整起車禍事故發生時，Chandler（帕森斯）的身體正處於最佳狀態...他現在正在與一整個醫療團隊合作來努力恢復健康，但目前還不清楚他是否能恢復上場比賽的能力。」



Chandler Parsons hires Morgan & Morgan after being struck by individual who’s charged with DUI, according to attorney. Parsons suffered “multiple severe and permanent injuries including a traumatic brain injury, disc herniation and torn labrum.” His return to play is unclear. pic.twitter.com/GxvuNByzh5 — Chris Haynes （@ChrisBHaynes） January 20, 2020

今年31歲的帕森斯2016年以4年9400萬美元（約新台幣30.4億）的頂薪合約，但前兩季分別只出賽34、36場，去年更在開季前3場打完，之後就因膝傷休息，雖然後來傷勢痊癒，但也遭灰熊棄用，上季僅斷斷續續出賽了25場，讓年薪高達2410萬美元的他被戲稱「薪水小偷」。

灰熊在去年夏休季期間，與老鷹隊進行1換2交易，將帕森斯送往老鷹隊，換取希爾（Solomon Hill）以及普朗利（Miles Plumlee），來到亞特蘭大後，帕森斯仍因雙膝痠痛缺陣，去年11月好不容易終於健康復出，但因為老鷹打算換血磨練新秀，自去年12月26日老鷹對上公鹿後，就沒有再上場過。而帕森斯本季只出賽了5場，平均上場時間10.8分鐘，場均僅能貢獻2.8分、1.4籃板。

帕森斯本季僅為老鷹出賽了5場比賽。（資料照，美聯社）

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