NBA》B.西蒙斯砍34分大三元撕裂籃網 還創史上第一紀錄

七六人球星B.西蒙斯今14投12中，砍下34分、傳12次助攻、抓12顆籃板，有5次抄截、賞2次火鍋。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕剛獲上週東部單週最佳球員的費城七六人球星B.西蒙斯（Ben Simmons），今天在客場面對布魯克林籃網，他砍下34分，傳12次助攻、抓12顆籃板，不但完成大三完，單場5次抄截、投籃命中率高達80％，創史上第一人紀錄。七六人最後以117：111贏球，拿下4連勝。

七六人在第三節剩下1分41秒時，還以82：91落後，這時七六人打出8比0攻勢，B.西蒙斯就包辦其中的6分，三節完追至90：91。

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末節一開始B.西蒙斯再打進，幫助七六人超前比數，七六人在這節一度有9分領先，但球隊這時卻陷入近5分鐘的得分荒，讓籃網隊追到1分差。七六人球星哈佛德（Al Horford）這時跳出連拿5分，包含在剩下1分22秒投進三分，柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）也砍進三分，七六人最後就以6分之差獲勝。

B.西蒙斯上場42分鐘，全場14投12中、外加14罰10中，砍下34分、傳12次助攻、抓12顆籃板，有5次抄截、賞2次火鍋。根據《ESPN》指出，B.西蒙斯是NBA史上首位同一場達成30分大三元、5次抄截、投籃命中率80％的選手。

七六人其他球員方面，恩比德（Joel Embiid）因傷缺陣，哈佛德19分，J.理查森（Josh Richardson）、T.哈里斯（Tobias Harris）各拿15分，柯爾馬茲10分。

籃網方面，厄文（Kyrie Irving）腿筋緊繃缺陣，汀維迪（Spencer Dinwiddie）砍22分，J.艾倫（Jarrett Allen）13分13籃板，T.普林斯（Taurean Prince）12分12籃板，J.哈里斯（Joe Harris）12分。雷佛特（Caris LeVert）16分，克雷克斯頓（Nicolas Claxton）15分，盧瓦屋-卡貝洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）12分。

籃網團隊出現22次失誤，團隊罰球34投22中、命中率僅64.7％，成了輸球原因。籃網過去13場輸了11場，近期處於4連敗，戰績18勝24敗排在東部第八。

七六人球星B.西蒙斯今14投12中，砍下34分、傳12次助攻、抓12顆籃板，有5次抄截、賞2次火鍋。（法新社）



籃網汀維迪（中）砍22分。（美聯社）

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