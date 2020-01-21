NBA》T.楊恩42分做白工 N.鮑威爾末節轟17分率暴龍4連勝

N.鮑威爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今日作客老鷹，板凳暴徒N.鮑威爾（Norman Powell）在末節扮第四節先生轟下17分、全場27分的帶領下，搭配暴龍先發5人有4人得分上雙，力壓「老鷹少主」T.楊恩（Trae Young）的42分，終場暴龍122：117險勝老鷹喜收4連勝，同時賞給老鷹2連敗。

首節，衛冕軍延續近期的火燙手感，一開賽就狂轟濫炸，羅利（Kyle Lowry）、西亞卡姆（Pascal Siakam）合砍16分下，暴龍取得36：25領先。不料老鷹在次節立刻吹起反攻號角，T.楊恩半場打完獨拿15分，幫助老鷹在次節以35：21的兇猛火力反撲暴龍，反倒帶著3分領先進入下半場。

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易籃後，老鷹一度拉開至9分差距，但在N.鮑威爾連飆2記外線下，暴龍回敬一波12：1小高潮要回領先，三節打完，暴龍83：82取得1分超前。

決勝節，N.鮑威爾再度跳出來當英雄，單節豪取17分，幫助暴龍擴大至21分領先，未料老鷹展現無比韌性，T.楊恩上演飆分秀一度追至2分落後，讓暴龍嚇出一身冷汗，所幸范維利特（Fred VanVleet）在讀秒階段連續罰進5球，也讓暴龍吃下定心丸，在驚濤駭浪中收下4連勝。

范維利特（持球者）。（法新社）

N.鮑威爾飆進6顆三分，拿下27分、2抄截，連5戰轟破20分，也締造生涯最長紀錄，范維利特貢獻20分、4籃板，西亞卡姆得到18分、6籃板。

老鷹方面，T.楊恩砍下42分，另傳出本季新高的15次助攻，J.柯林斯（John Collins）進帳17分、11籃板，杭特（De'Andre Hunter）、瑞迪許（Cam Reddish）雙雙攻下13分。

T.楊恩（持球者）。（法新社）

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