NBA》「飆風玫瑰」回春大放異彩 傳湖人、快艇、七六人都想搶

「飆風玫瑰」羅斯本季表現亮眼,頗有機會問鼎年度最佳第六人。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)上季在灰狼回春,去年休季期以2年1500萬美元(約新台幣4.6億)加入底特律活塞,本季持續綻放,頗有機會問鼎年度最佳第六人,而他今作客巫師又攻下21分,個人連9場得分破20,也引起多支球隊關注,今傳湖人、快艇、七六人等多支勁旅,都想交易來這位發揮穩定的後場大將。

31歲的羅斯曾在2011年成為史上最年輕例行賽MVP,雖然後因傷殞落,但上季演出大復活,場均攻下18分、4.3助攻和2.8籃板,三分球命中率37%更是生涯新高,有24場比賽繳出超過20分的表現,活塞是他生涯效力的第5支球隊,之前羅斯受訪時也表示拿下總冠軍是他退休前的目標,更相信加盟活塞,能使他朝目標邁進一大步。

不過活塞迄今以16勝28負戰績暫居東部第9,仍在為晉級季後賽苦苦掙扎,日前又遭記者爆料已經準備清倉大拍賣,將陣中17名球員全都擺上交易桌,本季場均能貢獻18.3分、5.9助攻,命中率高達50.3%繳出回春表現的羅斯也成為眾家角逐的對象。

《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)報導指出,湖人、七六人都積極在尋找一位可靠的控衛,讓他們能在季後賽走得更遠,除了這兩支球隊之外,快艇傳也正在向活塞詢問交易羅斯的可能性。

