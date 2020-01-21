NBA》「飆風玫瑰」回春大放異彩 傳湖人、快艇、七六人都想搶

「飆風玫瑰」羅斯本季表現亮眼，頗有機會問鼎年度最佳第六人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）上季在灰狼回春，去年休季期以2年1500萬美元（約新台幣4.6億）加入底特律活塞，本季持續綻放，頗有機會問鼎年度最佳第六人，而他今作客巫師又攻下21分，個人連9場得分破20，也引起多支球隊關注，今傳湖人、快艇、七六人等多支勁旅，都想交易來這位發揮穩定的後場大將。

31歲的羅斯曾在2011年成為史上最年輕例行賽MVP，雖然後因傷殞落，但上季演出大復活，場均攻下18分、4.3助攻和2.8籃板，三分球命中率37%更是生涯新高，有24場比賽繳出超過20分的表現，活塞是他生涯效力的第5支球隊，之前羅斯受訪時也表示拿下總冠軍是他退休前的目標，更相信加盟活塞，能使他朝目標邁進一大步。

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不過活塞迄今以16勝28負戰績暫居東部第9，仍在為晉級季後賽苦苦掙扎，日前又遭記者爆料已經準備清倉大拍賣，將陣中17名球員全都擺上交易桌，本季場均能貢獻18.3分、5.9助攻，命中率高達50.3％繳出回春表現的羅斯也成為眾家角逐的對象。

《雅虎體育》記者海恩斯（Chris Haynes）報導指出，湖人、七六人都積極在尋找一位可靠的控衛，讓他們能在季後賽走得更遠，除了這兩支球隊之外，快艇傳也正在向活塞詢問交易羅斯的可能性。

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers among teams that have expressed interest in trading for Detroit Pistons star Derrick Rose. https://t.co/z1lJKl5QpC — Chris Haynes （@ChrisBHaynes） January 20, 2020

但海恩斯指出消息源也透露，羅斯對於現狀很滿意，並不打算希望被交易出去，不過決定權終究不在他手中。而目前活塞依舊沒表態，海恩斯認為在活塞一哥葛瑞芬（Blake Griffin）動刀恐提前報銷後，他們能以羅斯為核心力拚季後賽，畢竟目前他們落後給東部第8的籃網3場勝差，仍有機會挺進季後賽。不過當然，他們也可以選擇交易羅斯，直接開始重建球隊的第一步。

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