NBA》哈登三分狂打鐵平史上最爛 火箭慘遭雷霆大逆轉

哈登今得29分，但三分球17投僅1中平史上最差。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今天在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，「大鬍子」哈登（James Harden）得到29分，但他的三分球17投僅1中平史上最差，火箭隊末節遭雷霆轟41分，最後以107：112輸球，火箭吞下4連敗。

火箭隊在第三節一度有著17分領先，三節完領先對手16分。未料第四節戰局翻盤，該節剩下7分18秒，雷霆打出13比0攻勢，追到2分差。火箭靠哈登的罰球拿1分，雷霆加林納里（Danilo Gallinari）投進三分後，助隊追平比數。

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火箭球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）這時連得4分，幫助球隊剩下最後2分13秒時領先3分，雷霆則靠施洛德（Dennis Schroder）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）聯手打出6比0攻勢，逆轉戰局，最後就以5分之差收下勝利。

雷霆明星控衛保羅（Chris Paul）此戰得到28分、傳8次助攻，上半場他就得到27分。加林納里有25分、抓13顆籃板，其中有17分集中在下半場。施洛德板凳出發砍23分，吉爾吉斯亞歷山大13分10籃板。

火箭方面，哈登今29投9中，外加13罰10中，拿到29分、抓9顆籃板，但他的三分球17投僅1中，投丟16顆三分再度創史上最糟。根據《StatMuse》指出，哈登這場的三分球命中率僅5.9％，追平單場三分球至少出手15次中最差紀錄，他曾在去年1月13日（美國時間）的三分球也是17投僅1中。

魏斯布魯克今拿32分、傳12次助攻、抓11顆籃板，這不但是他生涯146次大三元，也是生涯首次對雷霆完成大三元，達成對全聯盟30支球隊都有大三元紀錄。中鋒卡培拉（Clint Capela）12分。

雷霆明星控衛保羅此戰得到28分。（美聯社）

火箭魏斯布魯克今拿32分、傳12次助攻、抓11顆籃板，完成他生涯146次大三元。（美聯社）

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