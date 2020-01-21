NBA》「飆風玫瑰」連9場飆破20分 活塞作客仍不敵巫師

「飆風玫瑰」羅斯（左）今攻下全隊最高21分，個人已經連9場得分破20。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今作客出戰巫師，後衛「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）今攻下全隊最高21分，個人已經連9場得分破20，不過後三節手他手感下滑，讓巫師有機可趁，在畢爾（Bradley Beal）29分帶領下上演逆轉秀，最終活塞以100：106敗下陣來，二連勝也遭中止。

客場作戰的活塞開節慢熱，巫師多點開花馬上取得14：8領先，但羅斯此時挺身而出，單節5投4中獨拿11分，幫助活塞在第一節打完5分領先，不料次節後，羅斯手感卻急速下滑僅拿2分，畢爾趁機帶領巫師追分，上半場打完反以2分超前。易籃後，活塞一度將比分追平，不過巫師馬希米（Ian Mahinmi）、貝坦斯（Davis Bertans）在最末節拉出一波12：2的攻勢，奠定勝績。

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活塞羅斯此役拿下全隊最高的21分還有4籃板，他雖然首節就獨取11分，但後三節16投僅4中拿下10分。中鋒卓蒙德（Andre Drummond）繳出18分、16籃板、3次助攻、4次抄截，但卻也發生高達9次失誤，史尼爾（Tony Snell）16分、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）及大莫里斯（Markieff Morris）皆拿下10分。

而巫師隊代班一哥畢爾今發揮出色，全場21投10中，上場33分鐘高效轟下全場最高29分，另有6助攻、2籃板，末節火力全開的馬希米拿下21分7籃板，T.布萊恩（Thomas Bryant）則是挹注13分6籃板。

巫師代班一哥畢爾今轟下全場最高29分。（美聯社）

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