NBA》「高富帥」帕森斯生涯恐結束 林書豪心疼前戰友

林書豪(左二)、帕森斯(左三)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹「高富帥」帕森斯(Chandler Parsons)上週遭遇酒駕車禍意外,雖然保住性命,但他的腦部有損傷,還有椎間盤突出、肩關節唇撕裂,籃球生涯恐結束。台裔球星林書豪也心疼前戰友,在社群推特上為他祈福。

帕森斯的律師發出一份聲明,指帕森斯遇到酒駕車禍後,傷勢嚴重,有多處撕裂傷外,包含創傷性腦損傷、椎間盤突出、肩關節唇撕裂,恐會造成永久性傷害。

該聲明表示,這名肇事的司機在上週三(美國時間)在十字路口發生車禍,導致三輛車相撞,這名司機被指控酒駕等罪,「Chandler在這車禍事故受重傷,這本來不應發生的。」並指帕森斯可能因此結束他的籃球生涯。

林書豪在2012年至2014年火箭時期,和帕森斯當過隊友,兩人也很要好,2013年的林書豪籃球訓練營,還邀請帕森斯擔任講師。他今天也推特上發文為帕森斯祈福,「要健康,兄弟。知道你真的很努力度過所有的難關。」

帕森斯在2016年和4年灰熊簽9480萬美元合約,過去3個賽季因傷僅出賽95場,他在去年夏天被交易到老鷹,本季也只出賽5場,如今卻遇到酒駕車禍遭受重大傷勢,生涯恐提前結束。

Get healthy bro. Know you have worked really hard through all the bumps in the road!