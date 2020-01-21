NBA》「高富帥」帕森斯生涯恐結束 林書豪心疼前戰友

林書豪（左二）、帕森斯（左三）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）上週遭遇酒駕車禍意外，雖然保住性命，但他的腦部有損傷，還有椎間盤突出、肩關節唇撕裂，籃球生涯恐結束。台裔球星林書豪也心疼前戰友，在社群推特上為他祈福。

帕森斯的律師發出一份聲明，指帕森斯遇到酒駕車禍後，傷勢嚴重，有多處撕裂傷外，包含創傷性腦損傷、椎間盤突出、肩關節唇撕裂，恐會造成永久性傷害。

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該聲明表示，這名肇事的司機在上週三（美國時間）在十字路口發生車禍，導致三輛車相撞，這名司機被指控酒駕等罪，「Chandler在這車禍事故受重傷，這本來不應發生的。」並指帕森斯可能因此結束他的籃球生涯。

林書豪在2012年至2014年火箭時期，和帕森斯當過隊友，兩人也很要好，2013年的林書豪籃球訓練營，還邀請帕森斯擔任講師。他今天也推特上發文為帕森斯祈福，「要健康，兄弟。知道你真的很努力度過所有的難關。」

帕森斯在2016年和4年灰熊簽9480萬美元合約，過去3個賽季因傷僅出賽95場，他在去年夏天被交易到老鷹，本季也只出賽5場，如今卻遇到酒駕車禍遭受重大傷勢，生涯恐提前結束。

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