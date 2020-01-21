NBA》富尼耶轟26分 魔術賞黃蜂7連敗

富尼耶（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今日作客黃蜂，富尼耶（Evan Fournier）飆進全場最高的26分，搭配魔術團隊外線28投14中、5成的高檔命中率，終場106：83痛宰黃蜂中止2連敗，同時賞給黃蜂7連敗。

首節，魔術打得略顯掙扎，在攻守失序下，讓黃蜂打出12：4攻勢拉開差距，但開賽慢熱的魔術，次節手感急速升溫，反打一波14：1的小高潮扭轉比數，此刻也形成本場比賽分水嶺，魔術之後再也沒有處於落後局面，半場打完，魔術51：45取得6分領先。

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易籃後，魔術依舊維持火燙手感，反觀黃蜂火力持續低迷，末節還一度陷入25分落後，完全看不到魔術的車尾燈，最終比賽勝負毫無懸念，魔術兵不血刃收下勝利。

洛斯（右）。（美聯社）

魔術此役4人得分上雙，富尼耶攻下26分、4助攻，伍切維奇（Nikola Vucevic）進帳24分、10籃板，替補出發的洛斯（Terrence Ross）砍下19分、2抄截，佛爾茲（Markelle Fultz）得到10分、5籃板、5助攻。

黃蜂部分，團隊76投29中，命中率不到4成為吞敗主因，其中孟克（Malik Monk）貢獻全隊最高的20分，華盛頓（P.J. Washington）奪下19分、7籃板，葛拉漢（Devonte' Graham）繳出15分、6助攻的成績。

葛拉漢（左）。（美聯社）

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