NBA》狂！生涯1萬分達陣 公鹿「字母哥」紀錄夜多喜臨門

「字母哥」亞德托昆波今多喜臨門，不但繳出大三元，生涯1萬分也達陣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今多喜臨門，不但繳出本季第4次、生涯第19次「大三元」，率公鹿在自家主場以111：98輕取來犯的公牛，生涯總得分也突破1萬分里程碑，成為公鹿隊史第7人，更成為NBA史上第6位同時拿下MVP及達成1萬分殊榮的球員。

GIANNIS. TRIPLE. DOUBLE.



28 PTS | 14 REB | 10 AST pic.twitter.com/hYdMEppjMa — Milwaukee Bucks （@Bucks） January 21, 2020

今年才25歲的「字母哥」亞德托昆波，本季迄今繳出30.6分、12.8籃板、5.5助攻，今交手公牛賽前已累積9976分，亞德托昆波此役繳28分、14籃板、10助攻，他在第4節還剩下5分25秒時，華麗轉身跳投命中，完成生涯第1萬分，以25歲45天成為史上第6年輕達成萬分里程碑的球員。

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而此役開打不久，亞德托昆波就連拿5分帶領球隊拉出一波14：0攻勢，公牛一哥拉文（Zach LaVine）連續命中2記三分球才替球隊止血，次節公牛持續開起追分模式，一度將比分反超，不過易籃後，公鹿找回進攻火力，第四節還剩8分多鐘就已經以14分遙遙領先，也讓比賽失去懸念，終場公鹿就以13分之差在主場輕取公牛，笑納7連勝。

值得一提的是，亞德托昆波此役不但達成生涯1萬分紀錄，據《StatMuse》統計，25歲的亞德托昆波也是自「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、麥卡杜（Bob McAdoo ）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）後，史上第6位在25歲就能達成生涯1萬分又能拿下1次MVP的球員。

Players with 10,000 career points and an MVP award at age 25:



- LeBron James

- Kevin Durant

- Bob McAdoo

- Michael Jordan

- Kareem Abdul-Jabbar

- Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/u8RMFryWyn — StatMuse （@statmuse） January 21, 2020

公鹿其餘球員表現，米德爾頓（Khris Middleton）砍下24分、6籃板和6助攻，麥修斯（Wesley Matthews）挹注13分，柯佛（Kyle Korver）拿下12分4籃板，而公鹿在球季前45場比賽就贏了39場，也成為NBA史上第8支達成此一成就的球隊。

而公牛隊則由拉文砍下24分5籃板，表現最佳。鄧恩（Kris Dunn）15分、5籃板進帳，T.楊恩（Thaddeus Young）則繳出14分6籃板。

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