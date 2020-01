NBA》狂！生涯1萬分達陣 公鹿「字母哥」紀錄夜多喜臨門

「字母哥」亞德托昆波今多喜臨門,不但繳出大三元,生涯1萬分也達陣。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)今多喜臨門,不但繳出本季第4次、生涯第19次「大三元」,率公鹿在自家主場以111:98輕取來犯的公牛,生涯總得分也突破1萬分里程碑,成為公鹿隊史第7人,更成為NBA史上第6位同時拿下MVP及達成1萬分殊榮的球員。

今年才25歲的「字母哥」亞德托昆波,本季迄今繳出30.6分、12.8籃板、5.5助攻,今交手公牛賽前已累積9976分,亞德托昆波此役繳28分、14籃板、10助攻,他在第4節還剩下5分25秒時,華麗轉身跳投命中,完成生涯第1萬分,以25歲45天成為史上第6年輕達成萬分里程碑的球員。

而此役開打不久,亞德托昆波就連拿5分帶領球隊拉出一波14:0攻勢,公牛一哥拉文(Zach LaVine)連續命中2記三分球才替球隊止血,次節公牛持續開起追分模式,一度將比分反超,不過易籃後,公鹿找回進攻火力,第四節還剩8分多鐘就已經以14分遙遙領先,也讓比賽失去懸念,終場公鹿就以13分之差在主場輕取公牛,笑納7連勝。

值得一提的是,亞德托昆波此役不但達成生涯1萬分紀錄,據《StatMuse》統計,25歲的亞德托昆波也是自「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、麥卡杜(Bob McAdoo )、「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)、詹姆斯(LeBron James)和杜蘭特(Kevin Durant)後,史上第6位在25歲就能達成生涯1萬分又能拿下1次MVP的球員。

Players with 10,000 career points and an MVP award at age 25:



- LeBron James

- Kevin Durant

- Bob McAdoo

- Michael Jordan

- Kareem Abdul-Jabbar

- Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/u8RMFryWyn