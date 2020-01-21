MLB》紅襪教頭有譜？ 相中曾率隊來台的荷蘭國家隊教頭

穆倫斯。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在偷暗號事件後，紅襪已和總教練柯拉切割，目前正在尋覓新教頭人選，傳出相中現任大都會板凳教練的穆倫斯（Hensley Meulens），他曾在2013年經典賽、2015年12強賽率荷蘭隊來台灣出賽，也和台灣頗有淵源。

太空人爆出偷暗號作弊醜聞後，已被大聯盟祭出嚴懲，而曾在2017年擔任太空人板凳教練的柯拉，隔年起轉往紅襪擔任總教練，日前也因身為偷暗號事件主謀，遭到紅襪開除。目前太空人、紅襪和大都會都接連因這椿醜聞開除教頭，且都仍在尋求接替人選。

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根據大聯盟官網專欄作家海曼在推特指出，紅襪對於大都會板凳教練穆倫斯有興趣，但他也寫到，穆倫斯很可能也是大都會教頭的候選人。因為大都會也才剛和貝爾川解約，讓他成為隊史首位一場比賽都沒執教就走人的教頭。

對於紅襪來說，52歲的穆斯倫是很好的教頭人選，他在去年11月加入大都會教練團之前，曾在巨人隊擔任長達10年的教練，包括打擊和板凳教練，並協助巨人2010、2012和2014年世界大賽冠軍。

此外，穆斯倫自2013年第3屆世界棒球經典賽，就接掌荷蘭國家隊兵符，當年預賽在台中進行，還曾攜手和台灣打進8強複賽，2015年首屆12強賽他也率隊來台，預賽首戰就以7：4擊敗台灣。在穆斯倫於巨人教練團的介紹中還包括，他曾於2001年世界盃代表荷蘭國家隊來台灣比賽，當時他是34歲球員身分，更讓他不管是球員或教練時期都來過台灣。

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