澳網》英國一姐孔塔首輪爆冷遭淘汰 莎娃又一輪遊

「英國一姐」孔塔在澳網首戰就遭到淘汰。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單首輪賽事，大會第12種子「英國一姐」孔塔（Johanna Konta）今天遭突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）直落二，爆冷遭淘汰；俄國女網名將莎拉波娃（Maria Sharapova）則不敵克羅埃西亞女將薇琪克（Donna Vekic）。

《BBC》報導，孔塔受到膝傷所苦，這場是她近5個月來第二場賽事，今天面對加博，整場遭對手壓著打，最後以4：6、2：6意外輸球，止步首輪。孔塔一發得分率60％、二發得分率只有36％，不如對手的74％（一發）/67％（二發）。

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突尼西亞女將加博。（法新社）

現年32歲的莎拉波娃，今以3：6、4：6不敵大會第19種子薇琪克，首輪就被淘汰。去年澳網她打到第四輪；此外，莎拉波娃自去年溫網後，連三個大滿貫賽事都是一輪遊。

大會第2種子捷克前球后普利絲可娃（Karolina Pliskova），今以6：1、7：5擊敗法國選手米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic），闖進次輪。

大會第6種子、瑞士班西琪（Belinda Bencic）今以6：3、7：5直落二斯洛伐克史科米多娃（Anna Karolina Schmiedlova）。大會第10種子美國好手基斯（Madison Keys）以6：3、6：1擊敗俄羅斯卡薩琪娜（Daria Kasatkina），皆闖進第二輪。

俄國女網名將莎拉波娃。（歐新社）

克羅埃西亞女將薇琪克。（歐新社）

捷克前球后普利絲可娃。（路透）

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