NBA》騎士命中率本季新低 主場慘敗尼克吞5連敗

小莫里斯（左）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期吞下3連敗的尼克，今日作客同樣為東部弱旅的騎士，成功掌握到取勝契機，先發5人有4人得分上雙，包括藍道（Julius Randle）、小莫里斯（Marcus Morris）雙雙攻下19分，終場尼克106：86大勝騎士終結3連敗，而騎士團隊命中率僅34%創下本季新低，也讓他們苦吞5連敗。

上半場，兩隊形成你來我往的拉鋸戰，出現7次平手局面、10次的交替領先，讓雙方都未能進一步擴大分差，騎士靠著奧斯曼（Cedi Osman）半場打完拿下11分，取得50：49領先進入下半場。

請繼續往下閱讀...

藍道（左）。（USA TODAY Sports）

易籃後，尼克打出17：4小高潮扭轉比數，反倒建立雙位數領先，接著尼克更是趁勝追擊，單節進帳30分壓過騎士的14分，讓騎士直到決勝節都在後頭苦苦追趕，但憑藉騎士的零星攻勢，根本無法撼動整個局面，最終早早形成垃圾時間，尼克輕鬆踢館成功。

小莫里斯16投8中，砍下19分、3籃板，藍道同樣挹注19分，另有9籃板、1助攻，布拉克（Reggie Bullock）外線5投2中，貢獻12分、2籃板。

騎士方面，團隊94投32中、命中率34%創下本季新低，表現最佳為塞克斯頓（Collin Sexton）攻下17分、5籃板，奧斯曼得到14分、3助攻，T.湯普森（Tristan Thompson）囊括13分，另抓下生涯新高的22個籃板，「愛神」洛夫（Kevin Love）獨拿12分、9籃板。

T.湯普森（左）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法