足球》生死一瞬間！百萬超跑嚴重變形 阿根廷門神卻毫髮無傷

曼聯2號門將、阿根廷門神羅梅洛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據英國媒體《Maravipost》報導，英超曼聯替補門將、也是阿根廷門神羅梅洛（Sergio Romero）昨（20）日在曼徹斯特東部遭遇重大車禍，羅梅洛的百萬豪車遭撞，整輛車安全氣囊全炸開，車體還嚴重凹損，不過駕駛羅梅洛不但自行脫困毫髮無傷，還能跟警察清楚描述事發經過，隨後還按時出席隊內訓練，讓網友直呼：「真是福大命大！」

綜合英媒報導，32歲的羅梅洛昨在開車前往卡靈頓訓練中心（ Carrington Training Centre）途中，疑似遭後方來車追撞，加上曼徹斯特突降雪、路面濕滑，整台車失控打滑撞上道路旁的護欄，羅梅價值17萬英鎊（約台幣664萬）的藍寶堅尼超跑，車頭車尾都被撞到凹陷變形，撞擊力道之猛也讓安全氣囊也全炸開。

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不過撞成這樣，駕駛羅梅洛卻竟能全身而退，從網路流傳的照片來看，羅梅洛在遭遇車禍後，意識似乎相當清楚，還能跟趕到現場的英國警方描述事情經過，而他在處理完交通事故後，後還繼續前往訓練基地，不但昨天晚上就和隊友們一起訓練，身上更是毫髮無傷，讓網友們嘖嘖稱奇！

Na another clean sheet from Sergio Romero. Our Goalkeeper!

We wan thank God for hin life #MUFC_FAMILY pic.twitter.com/yCza22DniH — 9jatruthtalks （@9jatruthtalks） January 21, 2020

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