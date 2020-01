足球》生死一瞬間！百萬超跑嚴重變形 阿根廷門神卻毫髮無傷

曼聯2號門將、阿根廷門神羅梅洛。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據英國媒體《Maravipost》報導,英超曼聯替補門將、也是阿根廷門神羅梅洛(Sergio Romero)昨(20)日在曼徹斯特東部遭遇重大車禍,羅梅洛的百萬豪車遭撞,整輛車安全氣囊全炸開,車體還嚴重凹損,不過駕駛羅梅洛不但自行脫困毫髮無傷,還能跟警察清楚描述事發經過,隨後還按時出席隊內訓練,讓網友直呼:「真是福大命大!」

綜合英媒報導,32歲的羅梅洛昨在開車前往卡靈頓訓練中心( Carrington Training Centre)途中,疑似遭後方來車追撞,加上曼徹斯特突降雪、路面濕滑,整台車失控打滑撞上道路旁的護欄,羅梅價值17萬英鎊(約台幣664萬)的藍寶堅尼超跑,車頭車尾都被撞到凹陷變形,撞擊力道之猛也讓安全氣囊也全炸開。

不過撞成這樣,駕駛羅梅洛卻竟能全身而退,從網路流傳的照片來看,羅梅洛在遭遇車禍後,意識似乎相當清楚,還能跟趕到現場的英國警方描述事情經過,而他在處理完交通事故後,後還繼續前往訓練基地,不但昨天晚上就和隊友們一起訓練,身上更是毫髮無傷,讓網友們嘖嘖稱奇!

Na another clean sheet from Sergio Romero. Our Goalkeeper!

We wan thank God for hin life #MUFC_FAMILY pic.twitter.com/yCza22DniH