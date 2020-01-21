NBA》熱火5人得分上雙 延長賽齊力賞國王5連敗

阿德巴約（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今日在主場交鋒國王，兩隊上演驚心動魄的一戰，熱火先在終場前1.9秒，靠著卓吉奇（Goran Dragic）妙傳給阿德巴約（Bam Adebayo）完成絕妙的空中接力，將比賽逼進延長，老將強森（James Johnson）也在延長賽跳出來當英雄，擋下波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的追平三分，最終熱火5人得分上雙，以118：113賞給國王5連敗，同時熱火在主場保持19勝1敗的高檔勝率。

上半場，國王靠著別利查（Nemanja Bjelica）、希爾德（Buddy Hield）聯手攻下24分，帶著58：56的領先進入下半場。易籃後，雙方依舊維持拉鋸戰，但熱火始終未能越雷池一步，直到決勝節尾聲，看似勝券在握的國王卻大意失荊州，讓卓吉奇高吊籃下給阿德巴約擺進2分，熱火也將比賽逼進延長。

請繼續往下閱讀...

強森（中）。（美聯社）

延長賽，阿德巴約連拿4分，幫助熱火建立領先優勢，雖然國王一度要回領先，但努恩（Kendrick Nunn）空心破網的三分球又讓國王陷入劣勢，最終在讀秒階段，強森也發揮老將價值，守下波丹諾維奇的追平三分，粉碎國王反撲希望，讓熱火驚險收下勝利。

努恩全場17投7中，獨攬25分、7籃板，強森貢獻22分、6籃板，卓吉奇得到18分、4助攻，阿德巴約攻下16分、11籃板。

國王方面，別利查進帳22分、6籃板，希爾德奪下20分、7籃板、7助攻，巴格利（Marvin Bagley III）斬獲15分、15籃板，團隊此役在外線嘗試51次，締造隊史單場最多三分出手紀錄，不過僅投進13球、命中率為25.5%。

希爾德（中）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法