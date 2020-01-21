NBA》夢魘28連敗結束 塞爾提克沃克生涯首次擊敗詹皇

塞爾提克主將沃克繳20分。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾提克主將沃克（Kemba Walker）過去生涯從未在「大帝」詹姆斯（LeBron James）地球隊拿下勝利，慘吞對戰28連敗，今日沃克繳出20分及隊友紛紛獻上火力支援，最終綠衫軍以139：107大勝詹姆斯領軍的湖人，沃克也終於拿下對戰詹姆斯的首勝。

沃克在2011年加入NBA，長年為黃蜂頭號大將，只是無論詹皇效力熱火、騎士及湖人，沃克就是無法率隊獲勝，慘吞28場敗仗，其中有24場例行賽、4場季後賽，成為史上第2長的對戰連敗，詹皇堪稱是沃克生涯的最大天敵。

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至於「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）過去打效力過熱火、塞爾提克、公鹿、籃網、快艇的道格拉斯（Sherman Douglas），取得對戰30連勝，為史上之最。

沃克本季轉隊加盟塞爾提克，搭配不少出色的隊友，今日首度遇上詹姆斯領軍的湖人，終於出現轉機。沃克攻下20分與7助攻，塔圖姆（Jayson Tatum）轟全隊最高27分、J.布朗（Jaylen Brown）20分、海沃德（Gordon Hayward）16分，板凳出發的坎特（Enes Kanter）繳出18分、11籃板，沃克生涯首度打敗詹姆斯的球隊。

沃克防守詹姆斯。（今日美國）

塞爾提克大勝。（今日美國）

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