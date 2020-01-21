CBA》林書豪回歸喜收2連勝 重要卡位戰豪哥提點贏球關鍵

林書豪。（資料照，圖片取自北京首鋼官方微博）

〔體育中心／綜合報導〕北京首鋼今晚將作客出戰北控男籃，除了將上演萬眾矚目「北京內戰」，此役也會是一場關鍵的卡位之戰，首鋼台裔球星林書豪回歸第二戰就砍下22分，率隊以擊敗江蘇肯帝亞，帶領球隊拿下2連勝，而賽前談到今日關鍵一役，林書豪則表示球隊如果想贏球關鍵就在「做好自己」。

首鋼在林書豪回歸之後，已經連續擊敗深圳馬可波羅、江蘇肯帝亞，取得兩連勝，先前缺席了5場比賽的林書豪，狀態也越來越好，前役與江蘇隊的比賽，他在上半場結束時就已經轟下21分。

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「我覺得現在的狀態還沒有恢復到百分之百，」賽前接受中媒訪問時林書豪說道，「但我覺得自己已經比回歸第一場好很多了，打第一場時我覺得很累，比賽中非常喘，但我覺得自己的狀態已經越來越好了。」

前兩次「北京內戰」都是首鋼險勝，去年11月交手首鋼更是克服前三節多達19分落後，末節上演驚天逆轉秀，加上朱彥西讀秒階段的絕殺三球才辛苦奪勝，而目前在戰績排行榜上，首鋼以19勝10敗暫居第5，北控則以18勝11敗排第8，雙方之間僅1場勝差，因此這場重要的卡位戰兩邊都想取勝。



而最近一次與北控交手時，林書豪由於腰部緊繃所以當時並未上場比賽，這次將有機會再次與北控過招，林書豪表示自己非常期待這次對決：「我覺得這將會是一場非常精彩的比賽，做好自己就是贏球最重要的關鍵。」

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