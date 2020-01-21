NBA》爵士雙將合轟45分 主場痛宰溜馬笑納2連勝

米契爾（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今日在主場交手溜馬，米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）全場各別轟下25分、20分，兩人率領爵士在首節就建立領先，整場比賽不曾落後給溜馬，終場118：88痛宰溜馬奪下2連勝，同時斬斷溜馬5連勝。

首節，爵士打出12：4攻勢拉開差距，第一節打完就握有6分領先，次節更是一路趁勝追擊，在爵士能裡能外的兇猛火力下，早早就擴大分差至雙位數。易籃後，爵士始終保持穩定領先，比數上也越拉越開，溜馬薄弱的進攻火力，不曾帶給爵士絲毫的威脅，甚至在防守端也擋不住對手進攻，讓爵士在末節進帳38分，最終輕鬆在主場拿下勝利。

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戈貝爾（持球者）。（美聯社）

此役，爵士團隊87投47中、命中率為高檔的54%，在禁區方面也主宰溜馬攻下60分，籃板同樣取得53：30的優勢，唯一美中不足的地方是，爵士發生21次失誤，大於對手的14次。

米契爾攻下25分、2籃板、3助攻，戈貝爾進帳20分、14籃板，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）得到16分、4籃板，尼恩（Georges Niang）奪下15分、1阻攻。

溜馬部分，A.哈勒戴（Aaron Holiday）、M.透納（Myles Turner）雙雙囊括12分，蘭柏（Jeremy Lamb）獨拿11分、4籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）貢獻10分、8籃板。

蘭柏（右）。（美聯社）

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