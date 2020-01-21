SBL》台銀不再是弱旅 蛻變功臣洋將瓊斯奪單週最佳球員

瓊斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕第17季SBL超級籃球聯賽上半季最令人吃驚的隊伍台銀，在16場例行賽取得9勝7敗，更以相隔許久的4連勝迎接農曆新年，陣中洋將瓊斯是紅衫軍打出佳績的關鍵人物，也榮膺上週最佳球員殊榮。

洋將瓊斯上週場均貢獻19.7分、8.7籃板、3助攻及2.7抄截，以全能身手率隊單週取得3連勝。他認為，這座單週最佳球員獎項除了是他個人的榮耀，也是給予球隊極大的肯定，「同時也提醒我，因為團隊的努力和付出，成功達成我們的最終目標，大家一起全力以赴並且贏下每一場比賽。」

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台銀總教練陳國維給予瓊斯高度肯定，畢竟這位洋將的奮戰精神及始終積極的態度能感染全隊，也希望球員能挾著上半季這波4連勝，在3月8日開打的下半季維持高昂鬥志，繼續締造佳績。

此外，本季SBL明星賽在2月8日於新莊體育館盛大登場，將由SBL明星隊強碰備戰2月21日、24日亞洲盃資格賽的台灣隊過招。至於三分球大賽、灌籃大賽確定續辦，技術挑戰賽也要重新回歸，並且加辦六點投籃大賽，邀請退役球員和女籃球星共襄盛舉，完整參賽名單將於近期陸續公布，更多精彩賽事敬請鎖定SBL超級籃球聯賽。

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