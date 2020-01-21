日職》陽岱鋼隊友傳喜訊！ 巨人牛棚右投情牽美女演員

讀賣巨人隊29歲的中繼投手鍵谷陽平，今在社群媒體宣佈結婚消息。（資料照，圖片取自巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕又有日職球員在新年傳喜訊！讀賣巨人隊29歲的中繼投手鍵谷陽平，今在社群媒體宣佈和日本美女演員青谷優衣結婚消息，表示兩人今（21日）已經正式登記結婚，希望能以笑容和溫暖的心組成最美好的家庭。

請繼續往下閱讀...

根據日媒《報知體育》報導，今年28歲的日本女星青谷優衣，以童星身份出道，曾在2010年日劇《鬼太郎之妻》等多部電視劇、電影，也曾演出過舞台劇，亦為多本雜誌的專屬模特兒，最近的作品則是《FINAL CUT》。

而稍早青谷優衣同樣也在個人社群媒體發布婚訊，除了表示自己是被鍵谷陽平沈穩、溫柔的心感動，也表示之後的演藝事業不會受到影響，將繼續擔任女演員。

今年28歲的美女演員青谷優衣。（資料照，圖片取自青谷優衣IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法