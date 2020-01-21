NBA》布克37分無用 馬刺17記外線射日

D.懷特（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今日作客太陽，D.懷特（Derrick White）攻下本季新高的25分，搭配馬刺團隊在外線狂轟濫炸，全場飆進17顆三分球，讓布克（Devin Booker）的37分相形失色，終場馬刺120：118擊落太陽收2連勝。

上半場，馬刺就展現強烈的求勝心，在外線20投12中，讓太陽苦無招架之力，其中佛比斯（Bryn Forbes）個人包辦7顆三分、半場打完轟下21分，為馬刺取得66：51領先的最大功臣。

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易籃後，太陽點燃反撲士氣，布克單節豪取22分上演飆分秀，讓太陽逐漸收復失土，末節全隊更是將士用命，靠著布克、艾頓（Deandre Ayton）、盧比歐（Ricky Rubio）的輪番出擊，太陽在終場前3分鐘一度逆轉比數，不料馬刺及時穩住陣腳，D.懷特、佛比斯外線接連開砲，幫助馬刺再度要回領先，最終在盧比歐錯失追平罰球、布克的逆轉3分也失手下，太陽逆轉秀功虧一簣，仍讓馬刺帶走勝利。

佛比斯（左）。（法新社）

D.懷特攻下25分、7助攻，佛比斯外線11投8中，砍下24分、1籃板，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）斬獲19分、3阻攻，德羅森（DeMar DeRozan）貢獻18分、9籃板、8助攻。

太陽方面，布克37分為全隊之最，另有7籃板、5助攻，艾頓進帳25分、12籃板，盧比歐繳出15分、9助攻、2抄截的成績單。

布克（右）。（美聯社）

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