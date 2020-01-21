NBA》里拉德砍生涯新高61分逆轉勇士 創史上第一人紀錄

拓荒者球星里拉德砍生涯新高61分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波特蘭拓荒者今天在主場靠著球星里拉德（Damian Lillard）狂砍生涯新高61分，飆進11顆三分，幫助拓荒者在延長賽以129：124擊敗金州勇士。里拉德還創單場至少60分包含10顆三分球的史上第一人紀錄。

拓荒者在第三節一度落後12分，末節里拉德在剩下2分26秒時完成三分打，幫助拓荒者以110：109逆轉。勇士靠帕斯卡爾（Eric Paschall）灌籃、以及柏克斯（Alec Burks）2罰全進，勇士反倒領先3分，里拉德在剩下14.9秒投進後撇步追平三分，兩隊113：113進入延長賽。

請繼續往下閱讀...

勇士隊在延長賽先打出8：2攻勢領先對手6分，拓荒者靠A.西蒙斯（Anfernee Simons）、里拉德的三分追平，里拉德之後在快攻時傳給特倫特（Gary Trent Jr.）打進，助拓荒者領先2分，但勇士柏克斯隨即回敬三分，反倒領先1分。里拉德迅速製造犯規，4罰全進，中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）2罰也都進，而勇士最後30秒沒有得分，最後拓荒者完成逆轉秀。

里拉德全場37投17中，包含三分球20投11中，外加16罰全進，砍下生涯新高的61分，單場11顆三分也是新高，另抓下10顆籃板。本季他對籃網之戰也曾砍進60分；根據《ESPN》指出，里拉德是首位NBA球員單場至少60分包含10顆三分的球員。

拓荒者其他球員方面，懷特塞德17分21籃板、賞6次火鍋，A.西蒙斯15分，安東尼（Carmelo Anthony）14分9籃板，特倫特11分。

勇士隊方面，柏克斯33分，D.羅素（D'Angelo Russell）27分9助攻，帕斯卡爾22分13籃板，先靠考利斯坦（Willie Cauley-Stein）12分，克里（Marquese Chriss）14分。

拓荒者球星里拉德砍生涯新高61分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法