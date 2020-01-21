NBA》在詹皇頭上撒野暴扣 綠衫軍小將直喊爽（影音）

J.布朗在詹姆斯頭上暴扣。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天以139：107大勝西部龍頭湖人，中止近期的3連敗。貢獻20分的23歲綠衫軍後衛J.布朗（Jaylen Brown）更在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）頭上暴扣，他賽後也直呼：「超爽的！」

J.布朗在第三節8分多鐘時，在三分外線接獲隊友傳球後，就直接持球殺入入禁區，把防守者D.格林（Danny Green）甩在後方，詹姆斯見狀趕緊前來補防，但卻被對手在頭上雙手暴扣，J.布朗也因太過於興奮，被裁判吹了技術犯規，J.布朗今天攻守兩端表現出色，繳出20分、4籃板、6助攻和3抄截的成績單，助隊獲得大勝。

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「我只是想打得有點侵略性，」J.布朗賽後受訪時坦言，在詹姆斯頭上灌籃是很棒的事情，「我不想說謊，感覺真的不錯。」

對於自己被人在頭上暴扣，詹姆斯大方表示，這就是籃球，自己沒有想太多，總是在別人面前灌籃，總有一天也會被人家隔扣，「這是不是我的第一次，也不是最後一次，J.布朗今年打得很好，這是一場很精彩的比賽。」詹姆斯說道。

Jaylen Brown au poster sur LeBron lors de la gifle des Celtics sur les Lakers （+32 !!!） pic.twitter.com/xGUVGZRYei — Catch N’ Shoot （@CatchNShootFr） 2020年1月21日

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