棒球》曾助兄弟象奪冠 中職前洋投羅曼宣告引退

羅曼與米吉亞去年曾代表波多黎各打世界12強賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力兄弟象和Lamigo桃猿的41歲洋投羅曼，20年的球員生涯將畫下句點，日媒報導指出，羅曼今年將正式宣告引退，卸下球員身分後的目標是轉任教練。

羅曼1999年加盟美職大都會，始終沒能升上大聯盟，2007年來台未通過中信鯨測試，後來轉頭美職藍鳥、墨西哥聯盟，2010年來到兄弟象，幫助黃衫軍拿下總冠軍，2012年獲得日職養樂多的青睞，效力4年更累積18勝22負、23中繼點、6救援點、207K和防禦率3.00的成績。

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羅曼2016年重返中職加盟桃猿，隔年轉隊至中信兄弟，近年則在家鄉波多黎各聯盟發展。羅曼曾在中職拿過三振王、勝投王等獎項，4年合計44勝、防禦率3.78。

羅曼去年也曾代表波多黎各出征世界12強，他受訪時也坦言將是個人球員生涯最終戰，之後將轉任教練，也許未來有機會以教練身分回到台灣也說不定。

日本棒球作家菊田康彦撰文指出，羅曼將不會代表波多黎各參加美洲區奧運資格賽和6搶1資格賽，他在打完波多黎各聯賽後就會宣告引退，羅曼將朝著轉任教練的目標邁進，目前有許多球隊與他接觸，他說：「如果能成為養樂多球探也不錯。」

羅曼2010年曾助兄弟象奪冠。（資料照，記者林正堃攝）

羅曼2016年返台加盟桃猿。（資料照，記者陳志曲攝）

羅曼。（資料照，記者陳志曲攝）

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