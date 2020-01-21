澳網》「很多人以為我不打了」 盧彥勳為完成承諾奮戰到底

盧彥勳為完成承諾奮戰到底。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕傷癒復出的台灣好手盧彥勳，今在澳網男單首輪奮戰三盤敗下陣來，但睽違一年半後再次踏上球場的感動不言可喻，他說：「我很開心能站在這裡，力拚完成自己曾許下的承諾。」

盧彥勳因肩傷動刀淡出球場，前次出賽已是2018年5月的釜山挑戰賽，但他不輕易言退，以前進東京奧運的目標繼續努力，「很多人可能覺得我不打了，其實這段時間一直為了回到球場努力，下足功夫保持體態，維持競爭力，在參戰澳網前訓練了三、四個月。」

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盧彥勳。（法新社）

無奈復出首戰就碰到世界排名第10的法國好手蒙菲爾斯，盧彥勳展現十足拚戰鬥志，仍以1：6、4：6、2：6落敗，「一開始確實會感到緊張，但我認為我的狀況是準備好的，也有一些機會存在，只是站在這個大舞台不光靠足夠的練習，還需要更多實戰調整，得把比賽感覺找回來。」

這場台法大戰也吸引不少粉絲前來觀戰，比賽中不時傳出幫盧彥勳加油的聲浪，他也心懷感激：「很謝謝整場的球迷，或許不是所有人都在支持我，但我很享受這個當下。」

36歲的盧彥勳因傷缺陣多時，導致世界排名歸零，但按規則可申請保護排名，這次澳網正是以傷前的世界排名71參戰。接下來他將繼續征戰，盼能重拾身手，朝五度進軍奧運邁進。

盧彥勳澳網首輪不敵世界排名第10的法國蒙菲爾斯。（法新社）

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