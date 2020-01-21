印度聯賽》戴資穎完勝20歲地主小將 替衛冕軍暴龍隊搶下2分

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎連兩週未出征世界羽聯巡迴賽，為保持手感赴印度參加第5季超級聯賽「以賽代訓」，她所屬的衛冕軍班加羅爾暴龍隊首戰面對東北勇士隊，小戴於第三點女單上陣，最終以15：7、15：5打敗20歲印度「天才少女」查理哈（Ashmita Chaliha），漂亮收下個人印超首勝。

印超採單局15分制，且沒有Deuce，誰拿15分就獲勝。各隊在男單、女單、男雙、女雙及混雙進行5場賽事，其中1點可作為「勝利點」，贏球能獲雙倍分數。世界女單排名第2的戴資穎就負責為暴龍隊搶勝利點；勇士隊則押寶在男雙李龍大（南韓）／伊沙拉（泰國）。

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暴龍隊第一點由馬來西亞混雙名將陳炳順搭配南韓女將嚴惠媛，兩人以15：8、15：11力克李龍大／金荷娜，為暴龍隊先下一城；第二點男單暴龍推出地主選手帕拉內斯單挑勇士隊的香港好手李卓耀，最終由李卓耀以15：14、15：9獲勝，將局數追成1：1。

戴資穎過去未對過左手持拍、世界排名81的查理哈，而這位20歲小將曾自爆透過影片學習小戴的假動作打法，如今兩人在印超對戰，戴資穎完全掌握節奏，最終以直落2給後輩震撼教育，成功為暴龍隊搶下2分。

此外，印度聯賽開幕戰由印度一姊辛度領軍的海德拉巴獵人隊對上清奈超級星，獵人隊僅靠辛度於女單奪勝，其餘4點都輸球，最終以2：5吞賽季首敗。

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