MLB》曾棒打中職大物！ 南韓野手上榜10大二壘潛力新秀

Ji-Hwan Bae。（取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布今年十大新秀二壘手，曾打過2017年U18世界盃的南韓籍外野手Ji-Hwan Bae也上榜，認為他如果能夠處理好場外事務，未來有機會成長為打線前段的先發打者。

20歲的Ji-hwan Bae，曾在2017年打U18世界盃南韓隊，賽會繳出打擊率0.286，外帶5分打點，6得分，6保送，2盜壘。預賽對台灣隊時，曾在第9局棒打中職2018年獅隊第一指名古林睿煬，幫助南韓單局狂攻5分，以8：2擊退台灣，南韓奪下那屆亞軍。

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Ji-hwan Bae原本被預估是韓職選秀第一輪大物，後來決定以30萬美元加盟勇士隊，卻遇到勇士隊違反海外自由球員簽約規定，合約作廢，後來在2018年3月改以125萬美元加盟海盜隊。

Ji-hwan Bae去年在1A出賽86場，打擊率高達0.323，另有多達31次盜壘，攻擊指數0.833，大聯盟官網認為他雖然沒有很大的砲管，但在2019年展現打擊技巧，腳程能讓一壘打變成二壘打，二壘打變成三壘打。

文章指出，Ji-hwan Bae曾在南韓涉入毆打女友事件，後來被禁賽30場，作者認為他如果能夠不再有場外風波，有機會成長為打線前段的先發打者。

古林睿煬。（資料照，記者黃志源攝）

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