NBA》苦盡甘來明迎首秀！ 鵜鶘狀元曝低潮曾想捶牆、踹椅子

威廉森明將迎來NBA例行賽處女秀。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson）因傷休養迄今，不過他確定將在明（23）日主場對戰馬刺的比賽中傷癒歸隊，迎接遲來的NBA處女秀，而今天威廉森受訪時不但難掩興奮地表示這天對他來說真的意義非凡，還自曝在養傷期間曾一度失望到想「搥牆、踹椅子」。

「杜克怪物」威廉森本季風光加盟鵜鶘，擁有勁爆身體天賦的他，4場熱身賽技驚四座，拚出場均23.3分、6.5籃板、2.3助攻、1.5抄截，且投籃命中率高達71.4%，然而膝傷問題卻也始終困擾著他，季前動刀接受關節鏡手術治療右膝半月板撕裂傷勢，迄今仍未在NBA正式比賽中亮相。

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鵜鶘籃球運營副總裁葛瑞芬（David Griffin）上週終於宣布威廉森將在23日復出，他也透露，球隊不會嚴格限制威廉森的上場時間，會依據他的表現來做決定，不過背靠背的比賽有可能會讓他輪休。

而即將迎來個人NBA職業生涯首秀，威廉森在接受美媒訪問時表示：「我只有19歲，正在經歷完全不同的人生階段，但我還有很長的路要走，這是我生涯第一場正式的NBA比賽，對我來說意義非凡，而這也將是我漫長NBA旅途的一部分，我會擁抱並且欣然接受它。」

這位杜克大學的明星也透露：「在接受手術後的康復訓練非常漫長、痛苦......有很多時候，我會氣餒到只想搥牆或踹椅子，不能按照自己的方式移動身體真的很令人沮喪，尤其是我才只有19歲，連第一場比賽都沒打過，真的很艱難，但也慶幸我努力奮鬥了。」

當被問到明天出戰馬刺，會不會緊張時，威廉森笑著說：「我就只想打球，我從4歲就開始打球了，我只想和我的隊友們待在一起，然後上場開心比賽。」

鵜鶘目前以17勝27負的戰績，暫居西部第12，距離西部第8還有3.5場勝差，當威廉森被問到是否會期待鵜鶘本季打進季後賽時，這位怪物狀元則說：「當然會有一點（期待），但如果我一直想著這件事，似乎就有點擔心的太早了，我應該會更關注在當下的比賽，一場一場好好發揮。」

威廉森即將在23日強勢回歸。（資料照，法新社）

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