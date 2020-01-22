澳網》球星竟要女球僮幫他剝香蕉 遭主審大聲斥責（影音）

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire （John Blom） stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG — Alex Theodoridis （@AlexTheodorid1s） January 19, 2020

〔體育中心／綜合報導〕澳網如火如荼開打，法國男單選手本切里特（Elliot Benchetrit）在比賽中在要求女球僮幫他剝香蕉皮，結果遭到主審責罵、大批社群網友撻伐，掀起性別歧視風波。

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網球賽事中選手經常食用香蕉來補充體力，上週進行的男單資格賽中，21歲的本切里特在面對女球僮遞來的香蕉時，反要求她幫忙剝皮，結果立刻遭到主審布魯（John Blom）制止，告訴他：「她不是你的奴隸。」據稱賽前本切里特已經要求女球僮幫忙剝一次香蕉。

後來本切里特用牙齒把香蕉剝開，他賽後辯稱，自己在手上塗了些護手霜才要求女球僮這麼做，「而我不敢相信主審竟然是這麼告訴我的，社群媒體上已經失控，人們卻不知道球場上到底發生了什麼。」傳奇名將娜拉提諾娃（Martina Navratilova）在推特上批評：「接下是幫忙剝葡萄嗎？主審做對了，這是肯定的事情。」

不過在剝香蕉風波後，本切里特仍晉級男單會內賽，但在日前的第一輪賽事中輸給了日本選手杉田祐一。

法國選手本切里特要求女球僮幫他剝香蕉，遭主審制止。（取自影片）

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