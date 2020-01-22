CBA》外線5投0中、「北京內戰」慘敗 林書豪賽後爆氣

林書豪對自己昨天的表現相當不滿意。（資料照，圖片取自林書豪微博）

〔體育中心／綜合報導〕CBA「北京內戰」昨天上演，北京首鋼終場以92：108不敵北京控股，中止2連勝，而台裔後衛林書豪帳面上雖繳出20分、7助攻和5籃板的全能數據，但三分外線5投0中，罰球命中率也不盡理想，林書豪受訪時也對自己的表現非常不滿意，也點出球隊讓北控有太多突破禁區的機會。

林書豪與北控孫悅昨再度上演前NBA後衛對決，林書豪15投6中，三分球5投盡墨，攻下20分、7助攻和5籃板，優於孫悅的11分、6助攻和4籃板，雖然數據贏人，但卻無法率隊獲勝。

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「不管是進攻還是防守上，我們都沒有打出自己想要的表現，尤其是三、四節時該投進的球都沒進，」林書豪賽後受訪時說道，而他也指出在北控進攻時，他們讓對手有太多輕鬆得分的機會，「我們給了對手太多能輕鬆單打的機會，包括我在內，我們必須要加強防守，像針對佛格或孫悅，他們很多外線的球員很輕鬆就突破到我們的禁區中。」

而此役林書豪雖然拿下全隊最高分，但他手感冰冷，三分球5投全盡墨，還有7顆罰球沒投進，林書豪對自己的表現也非常不滿意。

「我不喜歡找藉口、不喜歡去解釋為什麼今天投的不好，我知道自己是一名出色的射手，所以就是回去好好休息，下次再繼續投，這就是籃球，不管投的準還是不準最重要的就是要繼續打下去。當然，我對自己今天的表現非常不滿意，但是這就是籃球。」

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