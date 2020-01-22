NBA》雷納德近5戰瘋狂飆分！ 快艇主帥點出關鍵

雷納德（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）近5戰手感非常發燙，場均豪取36分、投籃命中率高達55.8%，也幫助快艇在近5戰拿下4勝，目前更是拉出一波3連勝狀態，對於雷納德近來在場上一枝獨秀的亮眼表現，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也在受訪時點出關鍵原因。

快艇主帥瑞佛斯。（資料照，法新社）

瑞佛斯在今日交手獨行俠前，向隨隊記者Andrew Greif透露，雷納德爆發性得分的關鍵，是因為快艇在場上更頻繁的去執行他們的戰術，「不是球隊在進攻端有增加了什麼戰術，但在跑動這方面做得很好，在場上的跑位、拉開空間都幫助了雷納德去得分，每個人終於開始弄清楚自己在場上的定位，這幫助了我們的進攻。」

請繼續往下閱讀...

雷納德本季出賽33場，場均得到26.9分、7.3個籃板、5.1次助攻，投籃命中率為46.8％、外線命中率則是36.8％，快艇目前也以30勝13敗的戰績，暫時位居西部第4。

At shootaround, Doc mentioned that Kawhi's recent offensive burst isn't bc LAC has added to its offense but is running its O better. Movement and spacing has helped Kawhi operate. "Guys are starting to figure out finally where everyone should be and that helps you offensively." — Andrew Greif （@AndrewGreif） 2020年1月21日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法