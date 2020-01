NBA》雷納德近5戰瘋狂飆分！ 快艇主帥點出關鍵

雷納德(右)。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕快艇球星雷納德(Kawhi Leonard)近5戰手感非常發燙,場均豪取36分、投籃命中率高達55.8%,也幫助快艇在近5戰拿下4勝,目前更是拉出一波3連勝狀態,對於雷納德近來在場上一枝獨秀的亮眼表現,主帥瑞佛斯(Doc Rivers)也在受訪時點出關鍵原因。

快艇主帥瑞佛斯。(資料照,法新社)

瑞佛斯在今日交手獨行俠前,向隨隊記者Andrew Greif透露,雷納德爆發性得分的關鍵,是因為快艇在場上更頻繁的去執行他們的戰術,「不是球隊在進攻端有增加了什麼戰術,但在跑動這方面做得很好,在場上的跑位、拉開空間都幫助了雷納德去得分,每個人終於開始弄清楚自己在場上的定位,這幫助了我們的進攻。」

雷納德本季出賽33場,場均得到26.9分、7.3個籃板、5.1次助攻,投籃命中率為46.8%、外線命中率則是36.8%,快艇目前也以30勝13敗的戰績,暫時位居西部第4。

