NBA》屁屁不痠了 熱火「士官長」明有望出戰巫師

熱火隊明星前鋒J.巴特勒（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明天邁阿密熱火將在主場迎戰華盛頓巫師，報導指出上場比賽因為臀部痠痛而缺陣的「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）可能會上場。

儘管昨天的比賽少了陣中前鋒大將，南灘大軍依然守住自家主場，以118:113擊敗了沙加緬度國王，目前以30勝13負的戰績排在東部第二位。

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這位現年30歲的明星前鋒是在本季轉戰熱火隊，首個在新球隊的球季表現亮眼，場均有20.2分、7.0籃板及6.4助攻，J.巴特勒身為球隊老大哥，是熱火隊在追分或關鍵時刻時的重要攻擊手，本季他帶領著隊上一群年輕小將打出亮眼成績。

據摯友表示，J.巴特勒會想加入熱火的一大主因，是看到了傳奇球星韋德（Dwyane Wade）在準備退休的那個球季受到了球迷及球團的愛戴而深受感動，希望自己也能加入這支熱情的球隊。

而巫師隊目前的戰績為14勝28敗在東部排名第12位，本季因為一哥沃爾（John Wall）的受傷，所以僅靠另一位明星後衛畢爾（Bradley Beal）撐場，先前熱火對這位巫師二當家射手充滿興趣，但巫師球團表明了畢爾就是非賣品，本季初也與他簽下一紙兩年7200萬美元的延長合約。

巫師二當家畢爾。（資料照，美聯社）

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