MLB》勇揭太空人作弊 費爾斯遭「神之右手」批評

馬丁尼茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家投手費爾斯（Mike Fiers）在季後出面向媒體揭露太空人作弊，引發一連串漣漪效應，他的行為今天遭到退役名將「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）批評。

「如果他還效力太空人時出面揭露，我會說他有膽量，但是當他離開太空人後才去做，因為他們不再擁有你了，那對我來說沒任何意義，你就只是一個糟糕的隊友。」馬丁尼茲告訴波士頓媒體《WEEI》。

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費爾斯過去曾效力太空人3季，最後一次在該隊出賽是在2017年，隨後轉戰老虎、運動家隊，他在去年向美媒《The Athletic》揭弊詳述太空人偷暗號方法，導致大聯盟介入調查，最終造成太空人總管魯諾、教頭辛奇、還有紅襪教頭柯拉、大都會教頭貝爾川都一一去職。

費爾斯。（資料照，美聯社）

多數人都讚賞費爾斯的勇氣，不過像是ESPN女球評兼大都會顧問的門多薩（Jessica Mendoza）日前就出面質疑，費爾斯應該先向大聯盟舉發。

而今天馬丁尼茲也表示：「如果現在告訴我費爾斯將加入我的球隊，而他在任何情況下都會成為舉報者...無論球隊發生了什麼事，都該讓它留在球隊裡，費爾斯破壞了這項規則。我同意清理這項運動，我同意主席著手處理此事，但與此同時球員不應當成為舉報人。」

馬丁尼茲認為：「倘若你正直，你就應該告訴自己隊上每個人說：『我想我們這麼做會遇到麻煩，而我不想成為其中一份子』，你可以告訴總管，告訴任何你想告知的人說你不想同流合汙，或者乾脆讓球隊把你交易出去，若離開休士頓後才背叛球隊的人，我不會相信。」

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