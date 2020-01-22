NBA》鵜鶘不讓了！ 沃神曝要用現有陣容拚季後賽

鵜鶘打算用現有陣容衝刺季後賽。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，鵜鶘在明日迎來「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）傷癒歸隊後，現階段鵜鶘球團對交易的想法也有所變動，目前已經確定會撤回所有擺在交易桌上的球員，要用現有陣容全力衝刺季後賽。

「怪物狀元」威廉森。（資料照，美聯社）

先前鵜鶘一度位居西部倒數第2時，陣中交易聲浪四起，連主控J.哈勒戴（Jrue Holiday）、當家射手瑞迪克（J.J. Redick）都身陷交易傳聞，不過隨著鵜鶘戰績攀升至西部第12，加上狀元郎威廉森明日確定回到場上，幫助球隊戰力大大提升，也讓鵜鶘的交易計劃暫時喊卡。

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沃納洛斯基在《ESPN》節目《SportsCenter》中透露，「鵜鶘真的撤回了所有球員的交易談判，在決定任何行動之前，他們想要全力衝刺季後賽，並看看J.哈勒戴、瑞迪克與威廉森之間的磨合情況。」

鵜鶘近4戰取得3勝佳績，目前以17勝27敗的戰績，位居西部第12，不過要擠進季後賽席次的話，距離西部第8的灰熊還有3.5場勝差。

On @SportsCenter, Woj says the Pelicans have “really pulled back in trade talks among all their players.”



Woj adds that the Pels want to make a serious playoff push and see how Jrue Holiday and JJ Redick play alongside Zion before considering making any sort of move... pic.twitter.com/WJlQ6d3m0u — Tommy Beer （@TommyBeer） 2020年1月21日

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