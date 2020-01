NBA》鵜鶘不讓了！ 沃神曝要用現有陣容拚季後賽

鵜鶘打算用現有陣容衝刺季後賽。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)透露,鵜鶘在明日迎來「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)傷癒歸隊後,現階段鵜鶘球團對交易的想法也有所變動,目前已經確定會撤回所有擺在交易桌上的球員,要用現有陣容全力衝刺季後賽。

「怪物狀元」威廉森。(資料照,美聯社)

先前鵜鶘一度位居西部倒數第2時,陣中交易聲浪四起,連主控J.哈勒戴(Jrue Holiday)、當家射手瑞迪克(J.J. Redick)都身陷交易傳聞,不過隨著鵜鶘戰績攀升至西部第12,加上狀元郎威廉森明日確定回到場上,幫助球隊戰力大大提升,也讓鵜鶘的交易計劃暫時喊卡。

沃納洛斯基在《ESPN》節目《SportsCenter》中透露,「鵜鶘真的撤回了所有球員的交易談判,在決定任何行動之前,他們想要全力衝刺季後賽,並看看J.哈勒戴、瑞迪克與威廉森之間的磨合情況。」

鵜鶘近4戰取得3勝佳績,目前以17勝27敗的戰績,位居西部第12,不過要擠進季後賽席次的話,距離西部第8的灰熊還有3.5場勝差。

