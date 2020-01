NBA》愛子遭砸「詹皇」震怒 砸人小球迷出面道歉（影音）

詹姆斯二世〈左〉及詹姆斯。〈資料照,法新社〉

〔體育中心/綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James),昨天在結束與塞爾提克的比賽後,顧不得休息,就趕往伊利諾州春田市,觀看兒子詹姆斯二世(Bronny James Jr. )的比賽,沒想到比賽中詹皇寶貝龍子竟遭看台上的小球迷丟擲雜物,讓他龍顏震怒,發文譴責,而砸人的小球迷稍早則是自拍影片向詹皇一家人道歉。



篤定進入籃球名人堂的詹姆斯高中時期就名滿天下,所屬高中球賽座無虛席、比賽在全國轉播、登上《運動畫刊》封面,詹姆斯二世可說是子承父業,同樣走向這條「天選之子」的道路,目前就讀塞拉峡谷高中(Sierra Canyon School)的二世,與「閃電俠」魏德(Dwyane Wade)的大兒子扎伊爾(Zaire Wade)組成的雙星連線造成全美轟動,所屬高中球賽還得到全國轉播。

請繼續往下閱讀...

昨天在結束NBA比賽後,愛子心切的詹姆斯馬上從波士頓趕場坐直昇機飛去春田市,看大兒子校隊比賽,沒想到比賽結束後,竟有網友在推特上爆料,看到有小球迷從觀眾席朝詹皇大兒子丟東西,發文標記詹姆斯,並寫下「嘿,LeBron,我剛逮到這小傢伙向你兒子扔東西,這樣不好吧!」

Hating has no age limit!. #JamesGang is build for it and well equipped. As we proceed https://t.co/6OzvGTxDEW