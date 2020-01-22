NBA》愛子遭砸「詹皇」震怒 砸人小球迷出面道歉（影音）

詹姆斯二世〈左〉及詹姆斯。〈資料照，法新社〉

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），昨天在結束與塞爾提克的比賽後，顧不得休息，就趕往伊利諾州春田市，觀看兒子詹姆斯二世（Bronny James Jr. ）的比賽，沒想到比賽中詹皇寶貝龍子竟遭看台上的小球迷丟擲雜物，讓他龍顏震怒，發文譴責，而砸人的小球迷稍早則是自拍影片向詹皇一家人道歉。



篤定進入籃球名人堂的詹姆斯高中時期就名滿天下，所屬高中球賽座無虛席、比賽在全國轉播、登上《運動畫刊》封面，詹姆斯二世可說是子承父業，同樣走向這條「天選之子」的道路，目前就讀塞拉峡谷高中（Sierra Canyon School）的二世，與「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）的大兒子扎伊爾（Zaire Wade）組成的雙星連線造成全美轟動，所屬高中球賽還得到全國轉播。

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昨天在結束NBA比賽後，愛子心切的詹姆斯馬上從波士頓趕場坐直昇機飛去春田市，看大兒子校隊比賽，沒想到比賽結束後，竟有網友在推特上爆料，看到有小球迷從觀眾席朝詹皇大兒子丟東西，發文標記詹姆斯，並寫下「嘿，LeBron，我剛逮到這小傢伙向你兒子扔東西，這樣不好吧！」

Hating has no age limit!. #JamesGang is build for it and well equipped. As we proceed https://t.co/6OzvGTxDEW — LeBron James （@KingJames） January 20, 2020

詹姆斯也轉發此則推特並回復：「酸民的仇恨不分年齡！追求王冠的道路上總碰到很多障礙，但詹姆斯幫就是為此而存在，我們已經全副武裝繼續向前吧！」。隨後詹皇又在IG上發文力挺大兒子，「我要你知道我絕對支持你，也會在你碰到困難時挺身而出，我願為你和你的兄弟姐妹而死，無論路上要碰到多少不尊重、嫉妒等等，永遠不要退縮。策勵自己大步邁進，繼續當個乖孩子、年輕人和好人。我愛你，兒子！」

詹姆斯發文力挺大兒子。（圖片擷取自詹姆斯IG）

梢早昨天向詹皇兒子丟東西的小球迷出面，自拍影片道歉「嗨，詹姆斯與他的家人，我想為昨天朝布朗尼（詹姆斯二世）扔橘子皮道歉。」

這位小球迷在影片中解釋，自己是湖人以及詹皇的死忠球迷，「我並不是因為討厭布朗尼，雖然我知道很多人會這樣想，但我真的不想傷害任何人，當時我一直在喊布朗尼，希望他看到我，但他都沒反應，我才會想丟橘子皮吸引他注意。」

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