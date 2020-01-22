英超》少一人照樣可以 兵工廠客場踢和切爾西

踢進追平球的兵工廠後衛阿斯皮利奎塔。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天英超聯賽第四的切爾西在自家主場迎戰第十位的兵工廠，原本眾人預期藍軍將可以穩定拿下勝利的三分積分，但槍手卻緊咬戰局，終場兩隊就以2:2踢平。

上半場比賽就是藍軍的壓倒性海虐，多次利用角球及對方後防線薄弱的劣勢大舉進攻，果然在第25分鐘時把握一次兵工廠後防線的失誤攻入禁區，後衛路易斯（David Luiz）情急之下將藍軍球員絆倒，獲得了一次12碼罰球，路易斯也因這個犯規被罰出場；進攻方面本場比賽兵工廠前鋒奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）還在接受禁賽處分所以無法上陣，讓前場的得分火力降低不少，僅靠年輕小將佩佩（Nicolas Pépé）自己帶球推進，但效果不佳，上半場比賽結束主場球隊以1:0領先。

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下半場比賽，槍手進攻開始有所起色，第62分鐘時18歲小將馬丁內利（Gabriel Martinelli）把握隊友頭錘解圍，切爾西還退防不及的狀況，自己一人從後場推進到前場破門，讓戰局形成平手，不過切爾西在第84分鐘適時送進一顆傳中球讓藍軍再度要回領先，但三分鐘後，兵工廠後衛貝萊林（Hector Bellerin）直接在禁區附近起左腳，再度將比數扳平，最後兩隊就以2:2握手言和。

本場比賽就數據來看就可以看出切爾西的宰制力，射門數是19:2，但敵方就恰巧把握了這兩次機會將戰況追平，下場聯賽的賽事藍軍就要跟目前排在他們前一位的萊斯特城正面交鋒，看是否能把握機會追近積分。

後衛阿斯皮利奎塔攻進切爾西第二球。（歐新社）

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