MLB》差1票無緣全票進名人堂 基特大方回應

基特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟發表今年度入選名人堂名單，前洋基隊長基特（Derek Jeter）獲得99.7%得票率，僅以1票之差，無緣成為繼隊友李維拉之後第二位全票入選，基特今天獲知這個不完美的票選結果後，大方表示他並不介意。

「我看著我拿到的所有選票，要進入名人堂需要拿到大量選票，而要讓許多人對某件事達成共識是困難的，所以我並不介意，對於獲選進入名人堂我感到十分興奮和榮幸。」基特表示，「我要向選擇我的全美棒球協會作家們表達感謝，入選名人堂是身為球員所能獲得的最高榮譽，這實在是非常謙卑的一天。」

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多達17位洋基相關人士在基特獲選的這一天獻上祝福，其中在1996年到2007年執掌洋基兵符的前教頭、現任大聯盟營運總裁托瑞（Joe Torre）也獻上祝福：「引領基特世代的巨星成為名人堂一員。」

基特和托瑞共事期間，包括1996年、1998到2000年間4度取得世界大賽冠軍，托瑞並在2003年任命基特成為洋基隊長，「在大聯盟最高殿堂他從不懼怕失敗，始終享受比賽，尊重比賽、球迷、對手以及隊友，他的性格、決心和自信反映出他的雙親是如何養育他，擔任他12年的教練是我的榮幸。」

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