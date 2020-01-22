網球》詹家姊妹回穩澳網開胡 一掃開季2連敗陰霾

詹詠然（左起）、詹皓晴澳網開胡，一掃開季2連敗陰霾。（詹皓睛提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020澳洲網球公開賽於墨爾本公園進行，第7種子詹詠然／詹皓晴找回信心與手感，7：6（7：3）、6：3擊敗喬治亞卡拉希尼可娃（Oksana Kalashnikova） ／日本加藤未唯，詹家姊妹開胡晉級女雙32強，也一吐開季2連敗的悶氣。

大小詹歷經先前布里斯本、荷巴特都在首輪搶10惜敗的雙重打擊，澳網大滿貫初登場壓力格外沉重，開賽兩度互破拉鋸，姊妹在戰線拉進搶7之後火力全開，4：1擴大領先，率先搶下首盤；次盤雙方持續纏鬥，雙詹力保第3局破發優勢，5：3聽牌時壓制對手反撲「再見破發」，歷經1小時40分鐘拉鋸直落2關門。

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澳網女雙籤表64席，謝淑薇為首的5位台灣女將各自出擊，期許各自於年度四大滿貫率先登場的南半球硬地再創佳績。小薇與捷克現任世界球后搭檔史崔可娃（Barbora Strycova） 再度攜手，年初甫於布里斯本封后的「台捷聯軍」榮膺頭號種子，首戰捷克鮑茲可娃（Marie Bouzkova） ／斯洛維尼亞齊丹塞珂（ Tamara Zidansek）；至於聯手贏澳網亞太區外卡的李亞軒／吳芳嫺，兩人生涯首闖大滿貫殿堂，遭遇美國16種子凱寧（Sonya Kenin）／桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），勢必有番硬仗。

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