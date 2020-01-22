MLB》沒有投給基特的那個人是誰？

基特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基隊長基特（Derek Jeter）在獲得名人堂票選資格的首年就以99.7%得票率入選，不過397張回收選票中獨獨有1張沒有投給基特，讓他無緣成為繼隊友李維拉之後史上第2位全票入選，留下一些遺憾，眾人好奇那位沒有投給基特的記者是誰？

基特從1995年登上大聯盟，2014年宣布退休，征戰2747場生涯打擊率0.310，敲出3465支安打、還有260發全壘打以及1311分打點，並曾贏得新人王以及5座世界大賽冠軍，生涯榮譽以及名望都滿載的他能否在今年以100%得票率入選，一直是大家注目的焦點。

請繼續往下閱讀...

結果開票出來只差1票，《橙郡記事報》記者佛列契（Jeff Fletcher）立刻說：「不是我做的，這是我的選票。」ESPN專欄作家卡爾（Christina Kahrl）亦亮票：「謝謝認為我是那個人的人，但我有投給基特。」

記者紛紛亮票自清。（取自推特）

記者紛紛亮票自清。（取自推特）

知名記者海曼（Jon Heyman）今天轉貼自己先前認為基特會以100%入選的預測表示：「這實在太難預測了，因為有1個白癡沒有投給基特。」《The Athletic》天使隨隊記者艾伯亞（Fabian Ardaya）則說：「誰他X的care啊？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法