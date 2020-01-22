NBA》驚！獨行俠主力中鋒跟腱撕裂 本季恐直接報銷（影音）

獨行俠D.鮑威爾受傷痛苦倒地。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠稍早才開心迎回當家球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis），沒想到他們今在主場迎戰快艇，連第一節都還沒有打完，中鋒D.鮑威爾（Dwight Powell）受傷痛苦倒地，在隊友的攙扶下離場，而名記者Shams Charania推特爆料，D.鮑威爾右腳阿基里斯腱撕裂，本季恐直接報銷。

整起意外發生在第一節還剩最後2分57秒，D.鮑威爾在弧頂持球，就在他準備低頭突破、試圖切過對手時，卻在無碰撞下跌坐在地，表情痛苦，最後在隊友、防護員攙扶下黯然下場。

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You can see a pop in Dwight Powell’s leg pic.twitter.com/a4ayabYgFy — NBA Central （@TheNBACentral） January 22, 2020

而獨行俠球團稍早表示，經初步評估D.鮑威爾疑似為右腳跟腱受傷，宣佈他這場比賽將不會回歸，而具體傷勢情況仍要經過詳細檢查後才能確定，不過《The Athletic》名記者Shams Charania已在推特爆料，鮑威爾碰上的是阿基里斯腱撕裂重傷，本季恐怕宣告提前報銷。

D.鮑威爾傳遭遇右腳跟腱撕裂傷。（今日美國）

Mavericks’ Dwight Powell is expected to have suffered a season-ending torn right Achilles tendon, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Devastating blow for Dallas. — Shams Charania （@ShamsCharania） January 22, 2020

28歲的D.鮑威爾在2014年選秀會上以次輪45順位被當時夏洛特山貓挑中，之後輾轉效力過騎士、塞爾提克，並在當年12月被送到達拉斯。而上季他繳出場均10.6分、5.3籃板的好表現，球季結束後也獲獨行俠三年3300萬美元的合約續留。

而本季D.鮑威爾成為球隊主要先發中鋒，場均9.6分5.7籃板1.5助攻，投籃命中率達到64.0%，在當家球星波辛傑斯缺席時，適時扛起獨行俠禁區火力，如今遭遇嚴重傷勢，恐讓達拉斯禁區戰力大打折扣。

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