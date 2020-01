NBA》驚！獨行俠主力中鋒跟腱撕裂 本季恐直接報銷（影音）

獨行俠D.鮑威爾受傷痛苦倒地。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕達拉斯獨行俠稍早才開心迎回當家球星波辛傑斯(Kristaps Porzingis),沒想到他們今在主場迎戰快艇,連第一節都還沒有打完,中鋒D.鮑威爾(Dwight Powell)受傷痛苦倒地,在隊友的攙扶下離場,而名記者Shams Charania推特爆料,D.鮑威爾右腳阿基里斯腱撕裂,本季恐直接報銷。

整起意外發生在第一節還剩最後2分57秒,D.鮑威爾在弧頂持球,就在他準備低頭突破、試圖切過對手時,卻在無碰撞下跌坐在地,表情痛苦,最後在隊友、防護員攙扶下黯然下場。

You can see a pop in Dwight Powell’s leg pic.twitter.com/a4ayabYgFy

而獨行俠球團稍早表示,經初步評估D.鮑威爾疑似為右腳跟腱受傷,宣佈他這場比賽將不會回歸,而具體傷勢情況仍要經過詳細檢查後才能確定,不過《The Athletic》名記者Shams Charania已在推特爆料,鮑威爾碰上的是阿基里斯腱撕裂重傷,本季恐怕宣告提前報銷。

D.鮑威爾傳遭遇右腳跟腱撕裂傷。(今日美國)

Mavericks’ Dwight Powell is expected to have suffered a season-ending torn right Achilles tendon, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Devastating blow for Dallas.