NBA》「東契奇絕對是MVP候選人」 快艇主帥鐵口直斷

東契奇。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)本季技驚四座的表現下,完全沒有2年級生的撞牆期,對於年僅20歲的球員來說實屬不易,這點也讓快艇主帥瑞佛斯(Doc Rivers)讚不絕口,直言東契奇絕對是年度MVP候選人。

快艇主帥瑞佛斯。(資料照,法新社)

瑞佛斯今日接受《達拉斯晨報》記者Brad Townsend採訪時表示,「東契奇絕對是MVP候選人,這很有趣,讓人忘了他才是一位2年級生,直到我昨天聽到別人說後,我心想『等等,這只是他的生涯第2年?』,感覺他已經待了很長一段時間,這就是偉大的象徵。」

東契奇本季出賽38場,場均貢獻28.9分、9.7個籃板、9次助攻,投籃命中率達到46.7%、外線命中率則是32.9%,另外本季也繳出26次雙十表現和12次大三元。

值得一提的是,獨行俠上回打進季後賽是2015-16賽季,已經連續3年無緣季後賽,不過本季在東契奇、波辛傑斯(Kristaps Porzingis)領軍下,獨行俠以27勝15敗的戰績,目前位居西部第5。

Doc: Doncic "absolutely" MVP candidate: "It’s funny, you forget that it’s his second year. I heard someone say that yesterday and I thought, ‘Wait a minute. This is just his second year?’ It feels like he’s been around a long time already, which, that’s a sign of greatness."