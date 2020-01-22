NBA》「東契奇絕對是MVP候選人」 快艇主帥鐵口直斷

東契奇。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）本季技驚四座的表現下，完全沒有2年級生的撞牆期，對於年僅20歲的球員來說實屬不易，這點也讓快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）讚不絕口，直言東契奇絕對是年度MVP候選人。

快艇主帥瑞佛斯。（資料照，法新社）

瑞佛斯今日接受《達拉斯晨報》記者Brad Townsend採訪時表示，「東契奇絕對是MVP候選人，這很有趣，讓人忘了他才是一位2年級生，直到我昨天聽到別人說後，我心想『等等，這只是他的生涯第2年？』，感覺他已經待了很長一段時間，這就是偉大的象徵。」

請繼續往下閱讀...

東契奇本季出賽38場，場均貢獻28.9分、9.7個籃板、9次助攻，投籃命中率達到46.7％、外線命中率則是32.9％，另外本季也繳出26次雙十表現和12次大三元。

值得一提的是，獨行俠上回打進季後賽是2015-16賽季，已經連續3年無緣季後賽，不過本季在東契奇、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）領軍下，獨行俠以27勝15敗的戰績，目前位居西部第5。

Doc: Doncic "absolutely" MVP candidate: "It’s funny, you forget that it’s his second year. I heard someone say that yesterday and I thought, ‘Wait a minute. This is just his second year?’ It feels like he’s been around a long time already, which, that’s a sign of greatness." — Brad Townsend （@townbrad） 2020年1月21日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法