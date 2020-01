格鬥》跟麥克雷格打40秒... 「牛仔」鼻骨骨折休養半年

麥克雷格(左)在UFC 246次中量級賽事中僅花40秒技術性擊倒塞洛尼。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕上週末舉行的UFC 246 次中量級賽事,愛爾蘭「嘴砲拳王」麥克雷格(Conor McGregor)在40秒內KO美國「牛仔」塞洛尼(Donald Cerrone),打下回歸漂亮一役,「牛仔」在這場戰役鼻骨骨折以及輕度眼眶骨折,將面臨180天醫療停賽。

「牛仔」保持UFC最多出賽以及多勝紀錄,但在這場40秒就遭對手技術性擊倒的比賽中,他遭到麥克雷格肩膀攻擊、高鞭腿以及拳擊猛攻伺候。

比賽結束後他立即被送往醫院,他的教練瓊斯(Josh Jones)表示,幸好牛仔的大腦接受CT斷層掃描結果是陰性,沒有造成腦部嚴重損耗,但塞洛尼未來要面臨6個月的治療期。

相較之下,睽違15個月重返賽場的麥克雷格則是毫髮無傷。

