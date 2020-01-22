格鬥》跟麥克雷格打40秒... 「牛仔」鼻骨骨折休養半年

麥克雷格（左）在UFC 246次中量級賽事中僅花40秒技術性擊倒塞洛尼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上週末舉行的UFC 246 次中量級賽事，愛爾蘭「嘴砲拳王」麥克雷格（Conor McGregor）在40秒內KO美國「牛仔」塞洛尼（Donald Cerrone），打下回歸漂亮一役，「牛仔」在這場戰役鼻骨骨折以及輕度眼眶骨折，將面臨180天醫療停賽。

「牛仔」保持UFC最多出賽以及多勝紀錄，但在這場40秒就遭對手技術性擊倒的比賽中，他遭到麥克雷格肩膀攻擊、高鞭腿以及拳擊猛攻伺候。

請繼續往下閱讀...

比賽結束後他立即被送往醫院，他的教練瓊斯（Josh Jones）表示，幸好牛仔的大腦接受CT斷層掃描結果是陰性，沒有造成腦部嚴重損耗，但塞洛尼未來要面臨6個月的治療期。

相較之下，睽違15個月重返賽場的麥克雷格則是毫髮無傷。

RETURN OF THE MAC @TheNotoriousMMA gets in done in under a minute at #UFC246 pic.twitter.com/pnSSzW2V5x — ESPN MMA （@espnmma） January 19, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法