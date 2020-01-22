MLB》前洋基日投曾遭紐媒霸凌 日媒：基特救了他

伊良部秀輝（左）。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基隊長基特（Derek Jeter）以99.7%得票率入選名人堂，他生涯和不少亞洲球員當過隊友，日本媒體就回憶，前日投伊良部秀輝被紐約球迷和媒體噓爆時，基特主動找伊良部寒暄，讓他不至於被孤立。

基特曾是我國旅美好手王建民的隊友，也和許多日本人當過隊友，像是松井秀喜、鈴木一朗，但「日刊體育」寫道，最能彰顯基特好人緣的，是他和伊良部秀輝的互動。

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伊良部秀輝在1997年加入洋基，被讚譽為日本的萊恩（Nolan Ryan），但投不出好成績，遭紐約媒體痛批太過譽、身材太胖，惡毒批判聲浪沒有停過。

在這個情況下，基特面對有語言隔閡、個性較孤僻的伊良部，主動對他伸出友誼之手，以他的暱稱「部部」寒暄。2011年，伊良部自殺身亡時，基特震驚之餘也表示，「同隊在一起時很開心，雖然他不太能說英文，但我覺得他比其他人想像中還要更能理解其中意思。」

基特今正式進入名人堂。（資料照，法新社）

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