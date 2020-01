NBA》蓋伊感冒已無大礙 明有望歸隊交手鵜鶘

蓋伊(右)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺前鋒蓋伊(Rudy Gay)因感冒不適,連3戰高掛免戰牌後,今日傳出身體已經逐漸康復的消息,根據馬刺隨隊記者Tom Orsborn透露,蓋伊明日極有可能回到陣中出戰鵜鶘。

根據馬刺最新的傷兵報告,Tom Orsborn在推特指出,「蓋伊因感冒缺席3場比賽後,明日交手鵜鶘的比賽,蓋伊已經升級為極有可能出賽,但卡羅(DeMarre Carroll)仍因生病問題持續休兵。」

請繼續往下閱讀...

蓋伊本季多半擔任替補要角,出賽39場僅5場先發,場均斬獲10.7分、5.8個籃板、1.8次助攻,投籃命中率為44.8%,整體來說表現不俗。

馬刺現階段以19勝23敗的戰績,暫時位居西部第9,對他們來說,要挑戰的是連續23個球季打進季後賽,將會締造聯盟史上單一球隊最長紀錄,而目前距離西部第8的灰熊還有0.5場勝差。

Rudy Gay has been upgraded to probable after missing last three games with an illness, per #Spurs. DeMarre Carroll (illness) remains out.