NBA》蓋伊感冒已無大礙 明有望歸隊交手鵜鶘

蓋伊（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺前鋒蓋伊（Rudy Gay）因感冒不適，連3戰高掛免戰牌後，今日傳出身體已經逐漸康復的消息，根據馬刺隨隊記者Tom Orsborn透露，蓋伊明日極有可能回到陣中出戰鵜鶘。

根據馬刺最新的傷兵報告，Tom Orsborn在推特指出，「蓋伊因感冒缺席3場比賽後，明日交手鵜鶘的比賽，蓋伊已經升級為極有可能出賽，但卡羅（DeMarre Carroll）仍因生病問題持續休兵。」

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蓋伊本季多半擔任替補要角，出賽39場僅5場先發，場均斬獲10.7分、5.8個籃板、1.8次助攻，投籃命中率為44.8％，整體來說表現不俗。

馬刺現階段以19勝23敗的戰績，暫時位居西部第9，對他們來說，要挑戰的是連續23個球季打進季後賽，將會締造聯盟史上單一球隊最長紀錄，而目前距離西部第8的灰熊還有0.5場勝差。

Rudy Gay has been upgraded to probable after missing last three games with an illness, per #Spurs. DeMarre Carroll （illness） remains out. — Tom Orsborn （@tom_orsborn） 2020年1月21日

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