NBA》獨行俠中鋒受傷驚悚影片曝光 球迷馬上想起「他」（影音）

獨行俠中鋒D.鮑威爾重傷，恐怕本季提前報銷。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今在主場以107：110不敵快艇，更慘的是陣中中鋒D.鮑威爾（Dwight Powell）比賽還沒打完就傷退，賽後傳出遭遇右腳跟腱嚴重撕裂傷，本季恐直接報銷。而他受傷瞬間的影片流出，驚悚的畫面也讓網友紛紛想起在去年冠軍賽第5戰以同樣方式受傷倒地的籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）。

首節最後不到3分鐘，獨行俠中鋒D.鮑威爾一次持球進攻，卻在完全沒有身體接觸或對抗的情況下突然受傷倒地，被隊友攙扶回到休息室，最後也沒有回歸，之後他受傷瞬間影片曝光，可以看到他的右小腿肌肉一瞬間有明顯抖動，被懷疑跟去年效力勇士的球星杜蘭特一樣，恐怕遭遇阿基里斯腱斷裂嚴重傷勢。

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You can see a pop in Dwight Powell’s leg pic.twitter.com/a4ayabYgFy — NBA Central （@TheNBACentral） January 22, 2020

去年在總冠軍賽第5戰，杜蘭特提前復出，卻造成更嚴重的傷勢，當時杜蘭特也是在持球進攻，同樣在沒有與其他球員接觸下受傷倒地，之後確診為右腳跟腱斷裂，手術完成後，至今仍在休養復健中。

籃網球星杜蘭特，去年在總冠軍戰時，也曾在同樣狀況下受傷。（今日美國）

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