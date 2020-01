NBA》獨行俠中鋒受傷驚悚影片曝光 球迷馬上想起「他」（影音）

獨行俠中鋒D.鮑威爾重傷,恐怕本季提前報銷。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今在主場以107:110不敵快艇,更慘的是陣中中鋒D.鮑威爾(Dwight Powell)比賽還沒打完就傷退,賽後傳出遭遇右腳跟腱嚴重撕裂傷,本季恐直接報銷。而他受傷瞬間的影片流出,驚悚的畫面也讓網友紛紛想起在去年冠軍賽第5戰以同樣方式受傷倒地的籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)。

首節最後不到3分鐘,獨行俠中鋒D.鮑威爾一次持球進攻,卻在完全沒有身體接觸或對抗的情況下突然受傷倒地,被隊友攙扶回到休息室,最後也沒有回歸,之後他受傷瞬間影片曝光,可以看到他的右小腿肌肉一瞬間有明顯抖動,被懷疑跟去年效力勇士的球星杜蘭特一樣,恐怕遭遇阿基里斯腱斷裂嚴重傷勢。

請繼續往下閱讀...

You can see a pop in Dwight Powell’s leg pic.twitter.com/a4ayabYgFy