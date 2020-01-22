NBA》雷納德轟36分力壓東契奇 領軍快艇勇奪4連勝

雷納德（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今日作客獨行俠，雷納德（Kawhi Leonard）延續近期的火燙手感，全場狂轟36分、11籃板，搭配隊友薛米特（Landry Shamet）在末節關鍵3分彈助陣，兩人力壓「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）的36分、10籃板、9助攻「準大三元」表現，終場快艇110：107踢館成功勇奪4連勝，同時也中斷獨行俠的4連勝。

獨行俠此役雖迎來明星前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）傷癒歸隊，但缺席10場比賽的波辛傑斯，今日手感略顯冰冷，加上獨行俠在次節攻守失序下，讓快艇單節進帳36分拉開差距，其中雷納德、薛米特半場打完合砍26分，快艇取得60：49領先。

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薛米特（中）。（USA TODAY Sports）

易籃後，快艇火力稍稍降溫，讓獨行俠趁勢掌握追分契機，東契奇單節獨攬13分，幫助球隊逐漸收復失土，不過來到決勝節還剩2分48秒時，薛米特先是飆進三分，隨後哈瑞爾（Montrezl Harrell）穩穩罰進2球，接著薛米特、雷納德各補上一記3分彈，讓快艇一舉擴大領先，雖然獨行俠依舊握有追分機會，不料在東契奇2罰皆失手下，比賽勝負就此定調，快艇驚險收下4連勝。

雷納德全場29投12中，轟下36分、11籃板、3抄截，薛米特外線8投5中，拿下18分、3籃板，替補出發的L.威廉斯（ Lou Williams）、哈瑞爾各別斬獲16分、12分。

東契奇（持球者）。（USA TODAY Sports）

獨行俠方面，東契奇表現依舊全面，砍下36分、10籃板、9助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）得到13分、3籃板，波辛傑斯手感不佳，全場17投4中僅10分進帳。

此外，讓獨行俠雪上加霜的是，中鋒D.鮑威爾（Dwight Powell）在首節傷退離場，根據《The Athletic》知名記者Shams Charania爆料，D.鮑威爾右腳阿基里斯腱撕裂，本季恐直接報銷。

D.鮑威爾。（USA TODAY Sports）

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