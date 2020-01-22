晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月

NBA》雷納德轟36分力壓東契奇 領軍快艇勇奪4連勝

2020/01/22 14:16

雷納德（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今日作客獨行俠，雷納德（Kawhi Leonard）延續近期的火燙手感，全場狂轟36分、11籃板，搭配隊友薛米特（Landry Shamet）在末節關鍵3分彈助陣，兩人力壓「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）的36分、10籃板、9助攻「準大三元」表現，終場快艇110：107踢館成功勇奪4連勝，同時也中斷獨行俠的4連勝。

獨行俠此役雖迎來明星前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）傷癒歸隊，但缺席10場比賽的波辛傑斯，今日手感略顯冰冷，加上獨行俠在次節攻守失序下，讓快艇單節進帳36分拉開差距，其中雷納德、薛米特半場打完合砍26分，快艇取得60：49領先。

薛米特（中）。（USA TODAY Sports）

易籃後，快艇火力稍稍降溫，讓獨行俠趁勢掌握追分契機，東契奇單節獨攬13分，幫助球隊逐漸收復失土，不過來到決勝節還剩2分48秒時，薛米特先是飆進三分，隨後哈瑞爾（Montrezl Harrell）穩穩罰進2球，接著薛米特、雷納德各補上一記3分彈，讓快艇一舉擴大領先，雖然獨行俠依舊握有追分機會，不料在東契奇2罰皆失手下，比賽勝負就此定調，快艇驚險收下4連勝。

雷納德全場29投12中，轟下36分、11籃板、3抄截，薛米特外線8投5中，拿下18分、3籃板，替補出發的L.威廉斯（ Lou Williams）、哈瑞爾各別斬獲16分、12分。

東契奇（持球者）。（USA TODAY Sports）

獨行俠方面，東契奇表現依舊全面，砍下36分、10籃板、9助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）得到13分、3籃板，波辛傑斯手感不佳，全場17投4中僅10分進帳。

此外，讓獨行俠雪上加霜的是，中鋒D.鮑威爾（Dwight Powell）在首節傷退離場，根據《The Athletic》知名記者Shams Charania爆料，D.鮑威爾右腳阿基里斯腱撕裂，本季恐直接報銷。

D.鮑威爾。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.