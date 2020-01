籃球》扯！NCAA上演全武行 爆衝突球員拿折凳互毆（影音）

NCAA「堪薩斯內戰」今竟上演全武行。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國學生最高籃球殿堂NCAA今發生可怕鬥毆事件,老牌勁旅名校堪薩斯大學傑鷹隊於主場迎戰堪薩斯州立大學的野貓隊,兩隊戰力懸殊,堪薩斯大學在比賽後階段以22分遙遙領先,不料最後4秒的一記火鍋卻意外引爆衝突。

這場於台灣時間周三進行的「堪薩斯」內戰,全美第三種子堪薩斯大在終場前已經以81:59大幅領先,勝負早就失去懸念,最後8秒由領先的堪薩斯大握有球權,持球的前鋒德索沙(Silvio De Sousa)已經不打算進攻,沒想到堪薩斯州大後衛戈登(DaJuan Gordon)不但把球抄走還想快攻上籃,讓德索沙氣得追上去狠賞戈登一記火鍋,讓對手飛出場外,還挑釁地怒視在倒地上的戈登。

This is a bad bad bad look for Kansas and Kansas State. Huge brawl. pic.twitter.com/gwaweTP6p7