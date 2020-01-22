籃球》扯！NCAA上演全武行 爆衝突球員拿折凳互毆（影音）

NCAA「堪薩斯內戰」今竟上演全武行。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國學生最高籃球殿堂NCAA今發生可怕鬥毆事件，老牌勁旅名校堪薩斯大學傑鷹隊於主場迎戰堪薩斯州立大學的野貓隊，兩隊戰力懸殊，堪薩斯大學在比賽後階段以22分遙遙領先，不料最後4秒的一記火鍋卻意外引爆衝突。

這場於台灣時間周三進行的「堪薩斯」內戰，全美第三種子堪薩斯大在終場前已經以81：59大幅領先，勝負早就失去懸念，最後8秒由領先的堪薩斯大握有球權，持球的前鋒德索沙（Silvio De Sousa）已經不打算進攻，沒想到堪薩斯州大後衛戈登（DaJuan Gordon）不但把球抄走還想快攻上籃，讓德索沙氣得追上去狠賞戈登一記火鍋，讓對手飛出場外，還挑釁地怒視在倒地上的戈登。

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This is a bad bad bad look for Kansas and Kansas State. Huge brawl. pic.twitter.com/gwaweTP6p7 — Rob Dauster （@RobDauster） January 22, 2020

看到隊友受辱，堪薩斯州大球員氣不過衝上去想找德索沙理論，兩邊瞬間板凳清空、衝突也一觸即發，其中一名戴著眼鏡身穿黑衣的人衝上前對德索沙揮拳，讓衝突越演越烈，情緒失控德索沙更舉起場邊的折疊椅作勢要打人，好險助理教練即時將他攔下，才沒有爆發更嚴重衝突。



堪薩斯大德索沙情緒失控，竟拿折疊椅想要追打對手。（法新社）

最後整起衝突在工作人員、教練團與警察的幫助下才平息，之後堪薩斯州大球員回到場上執行技術犯規的罰球，最終比數為81：60。

K-State and KU just got into a FULL BLOWN BRAWLpic.twitter.com/YjyDeNVC8D — Yahoo Sports （@YahooSports） January 22, 2020

賽後，堪薩斯大教練Bill Self在記者會中公開為球員們失序的行為道歉，並說明當下他正準備與對方教練握手，殊不知球場另一端已開始混亂，並表示他會在近日觀看事發影片給予犯錯球員應有的懲處，堪薩斯州大教練Bruce Weber則表示用這樣的方式來結束球賽，真的讓他十分遺憾。



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