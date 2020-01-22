NBA》交易大限步步進逼 庫茲馬想起痛苦回憶

湖人小將庫茲馬。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕隨著美國時間2月6日的交易大限步步進逼，湖人小將庫茲馬（Kyle Kuzma）想起了去年在這個時間點，同樣面臨交易傳聞纏身的處境，近日庫茲馬受訪時，就向《The Athletic》記者Bill Oram提到對於上賽季交易截止日的看法，坦言那真是奇怪的一天。

去年湖人為了網羅「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），庫茲馬一度淪為交易籌碼，所幸最終湖人並沒有把庫茲馬交易出去，本季庫茲馬還是身批紫金戰袍在場上奮戰。

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但如今又身陷交易傳聞時，庫茲馬向Bill Oram坦言對上賽季交易截止日的看法，「那真是奇怪的一天，在交易截止日之前，這感覺很奇怪，你知道可能會發生什麼，但又不確定會發生什麼，而在交易截止日過後，你還是得繼續在場上拚戰。」

庫茲馬繼續強調，「去年交易傳聞對我的影響比較大，今年完全不一樣，我根本不在乎，因為去年對我來說是陌生的，所以這像是無法逃避的事情，但對我來說，現在比較容易習慣了。」

庫茲馬本季出賽34場，其中有6場先發，場均貢獻13.2分、3.9個籃板、1次助攻，投籃命中率為43%、外線命中率則是33.9%。

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